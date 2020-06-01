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Возгорание произошло в Заельцовском районе

Возгорание произошло в Заельцовском районе

Сегодня, 1 июня, в Заельцовском районе Новосибирска загорелся склад, вызов поступил около 14:03.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС пожар назвали крупным

В МЧС пожар назвали крупным

— В настоящий момент пожарные ликвидируют крупное возгорание в одноэтажном складском помещении в Заельцовском районе, на улице Гипсовая. Сейчас дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений стягиваются на место происшествия по повышенному рангу вызова, — рассказали в ведомстве.

Такое фото прислали читатели

Такое фото прислали читатели

Также в МЧС уточнили, что пожарные прибыли на место в течение трёх минут. Дополнительную информацию сейчас уточняют.

Пожар попал на видео

Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили уточнённую информацию о возгорании.

– Пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедший в складском комплексе по адресу улица Гипсовая, 3к1. Открытым огнём внутри металлического складского здания горят резиновые изделия, шины, а также картонная упаковка, деревянная продукция. К месту стянуто 14 единиц техники, 51 человек личного состава. В 14:54 пожар локализован на площади 1100 кв. м. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Развёрнут штаб, создано несколько боевых участков для ликвидации пожара, – рассказали в пресс-службе.

На месте пожара работают 14 единиц техники и 51 пожарный

На месте пожара работают 14 единиц техники и 51 пожарный

На прошлой неделе крупное возгорание произошло в Октябрьском районе. Тогда загорелось бесхозное здание.

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ПожарМЧСЗаельцовский район
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