Из труб ТЭЦ-2 повалил чёрный дым — в СГК объяснили, с чем это связано

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать, с чем может быть связан чёрный дым.



— С 31 мая на ТЭЦ-2 идут испытания по снятию ограничений. Развёрнуто всё оборудование на полную мощность. Испытания успешно проведены, подтверждена возможность несения максимальной нагрузки в межсезонный и летний периоды. К сожалению, на максимальной нагрузке дым идёт плотнее, чем обычно. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

