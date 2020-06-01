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Из труб ТЭЦ-2 повалил чёрный дым — в СГК объяснили, с чем это связано

По словам очевидцев, такая ситуация наблюдается уже четвёртый день

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Чёрный дым хорошо виден из Ленинского района

Чёрный дым хорошо виден из Ленинского района

В Ленинском районе из труб ТЭЦ-2 повалил чёрный дым. Фото и видео тепловой электростанции с тёмным дымом в редакцию НГС прислали читатели.

— Из труб ТЭЦ валит чёрный дым. Выбросы явно не связаны с подогревом воды, — написал один из жителей левобережья.

Такую картину наблюдают жители Ленинского района

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать, с чем может быть связан чёрный дым.

— С 31 мая на ТЭЦ-2 идут испытания по снятию ограничений. Развёрнуто всё оборудование на полную мощность. Испытания успешно проведены, подтверждена возможность несения максимальной нагрузки в межсезонный и летний периоды. К сожалению, на максимальной нагрузке дым идёт плотнее, чем обычно. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

По её данным, уже сегодня с 13:00 началась остановка оборудования. Всего будет остановлено пять турбин и четыре котла.

На дым из труб ТЭЦ-2 горожане жаловались в середине мая. Тогда в СГК его объяснили дефектом на узле питания, в результате чего оборудование пришлось перезапускать.

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