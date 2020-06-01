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Апрель и май радовал нас аномальной жарой, а во время первой декады июня характер погоды изменился

Апрель и май радовал нас аномальной жарой, а во время первой декады июня характер погоды изменился

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — по их данным, температурный фон в первой декаде июня будет ниже нормы на 1–3 градусов.

— Сейчас мы находимся в зоне достаточно активной циклонической деятельности. Циклоны идут из районов Среднего и Южного Урала на восток и юго-восток. И вызывают во время своего прохождения грозовые дожди разной интенсивности. Температурный фон соответствует умеренной теплой погоде, но в ближайшие дни характер погоды изменится: готовится вторжение воздушных масс с северо-запада Сибири, — рассказал пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

На фоне продолжающихся дождей 2 июня синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер. Дневные температуры также будут понижаться.

— Мы ждём понижение температуры. Есть угроза возникновения заморозков на 4 число, но пока мы ещё официально штормового предупреждения не даём, — добавил синоптик.

В Новосибирске 2 июня ночью в пределах +12... +14 градусов, днём не выше +21 °C, но в конце дня понижение температуры на 5 градусов. 3 и 4 июня ночью в пределах +6... +7 градусов. А днём +14–15 градусов.

С июня новосибирцам начали приходить выплаты на детей от 3 до 16 лет. Такую выплату в начале мае назначил президент России Владимир Путин.

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