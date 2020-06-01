Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — по их данным, температурный фон в первой декаде июня будет ниже нормы на 1–3 градусов.



— Сейчас мы находимся в зоне достаточно активной циклонической деятельности. Циклоны идут из районов Среднего и Южного Урала на восток и юго-восток. И вызывают во время своего прохождения грозовые дожди разной интенсивности. Температурный фон соответствует умеренной теплой погоде, но в ближайшие дни характер погоды изменится: готовится вторжение воздушных масс с северо-запада Сибири, — рассказал пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.