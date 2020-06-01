Сегодня утром, 1 июня, в новосибирском трамвае № 18 случился конфликт из-за пассажирки, которая не хотела надевать маску.
Девушка зашла в трамвай на остановке Блюхера со спущенной маской. Так как общественному транспорту в Новосибирске запретили обслуживать пассажиров без масок, трамвай дальше по маршруту не поехал.
Как сообщается в группе «АСТ-54» «ВКонтакте», около 10 минут все пассажиры уговаривали девушку надеть маску — это попало на видео.
На ролике слышно, как пассажиры уговаривают девушку надеть маску, многие говорят, что опаздывают на работу.
— Все молчим. Вы понимаете, что с 1 сентября наши дети пойдут в школу и будут в этих намордниках целый день. Я не одна такая, есть люди, которые против. Та же женщина [в трамвае] говорит: «Надевай намордник», понимая, что это намордник, что он ни от чего не спасает. <...> Завтра вам другой приказ сделают, что, будете надевать? — кричала пассажирам девушка.
По словам очевидцев, после долгих уговоров вагон возобновил движение по маршруту, но девушка не надела маску на лицо. В итоге трамвай остановился на площади Маркса, чтобы дождаться наряда полиции.
В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что сегодня поступал вызов в трамвай № 18. Когда полиция приехала на место, выяснилось, что девушка уже покинула вагон трамвая.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, как экипаж транспорта должен действовать, если пассажир не хочет надевать маску. Ответ пока не поступил.
На чьей вы стороне?
С введением обязательного ношения масок в новосибирском транспорте периодически вспыхивают конфликты. Здесь мы уже публиковали несколько видео, на которых пассажиров просят надеть маски.
В начале мая новосибирский метрополитен начал продавать в кассах защитные маски — их цена для горожан оказалась в 10 раз выше закупочной. Изначально требование носить маску в магазинах и транспорте Новосибирска носило рекомендательный характер, однако на этой неделе губернатор Андрей Травников подписал новое постановление, которое продлевает режим самоизоляции и обязывает пассажиров транспорта надевать маску.