Сегодня утром, 1 июня, в новосибирском трамвае № 18 случился конфликт из-за пассажирки, которая не хотела надевать маску.

Девушка зашла в трамвай на остановке Блюхера со спущенной маской. Так как общественному транспорту в Новосибирске запретили обслуживать пассажиров без масок, трамвай дальше по маршруту не поехал.



Как сообщается в группе «АСТ-54» «ВКонтакте», около 10 минут все пассажиры уговаривали девушку надеть маску — это попало на видео.

На ролике слышно, как пассажиры уговаривают девушку надеть маску, многие говорят, что опаздывают на работу.