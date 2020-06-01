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С начала пандемии в России провели более 10,9 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 10,9 млн тестов на коронавирус

За последние сутки в России зафиксировано 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции. Из больниц выписались 3 994 человека, 162 — умерли, сообщает федеральный оперштаб. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 414 878 россиян, больше трети — 175 877 человек — уже выздоровлели, 4 855 человек спасти не удалось.

В данный момент, по данным Роспотребнадзора, с подозрением на коронавирус остаются 305 тысяч человек. Накануне глава ведомства Анна Попова заявила, что режим ограничений, введенных на время пандемии, в стране не будет снят одномоментно — регионы сами решают, что разрешать или запрещать, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

— Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным, сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество — гораздо меньшее, конечно, — на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен, — отметила Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

В мире официально зарегистрировано 6 170 556 заболеваний, сообщается на сайте университета Хопкинса. На первом месте США — 1,7 млн случаев. На втором месте Бразилия, где заболели почти 515 тысяч человек. Россия остается на третьей позиции.

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коронавируспандемия коронавирусасамоизоляцияРоспотребнадзорАнна Попова
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