За последние сутки в России зафиксировано 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции. Из больниц выписались 3 994 человека, 162 — умерли, сообщает федеральный оперштаб. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 414 878 россиян, больше трети — 175 877 человек — уже выздоровлели, 4 855 человек спасти не удалось.

В данный момент, по данным Роспотребнадзора, с подозрением на коронавирус остаются 305 тысяч человек. Накануне глава ведомства Анна Попова заявила, что режим ограничений, введенных на время пандемии, в стране не будет снят одномоментно — регионы сами решают, что разрешать или запрещать, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

