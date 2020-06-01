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Вечеринки на площади Ленина прошли в конце мая и, несмотря на режим повышенной готовности и самоизоляцию, собрали более 300 человек. Полиция разыскала некоторых участников — сегодня в их отношении вынесут решения об административных наказаниях

Вечеринки на площади Ленина прошли в конце мая и, несмотря на режим повышенной готовности и самоизоляцию, собрали более 300 человек. Полиция разыскала некоторых участников — сегодня в их отношении вынесут решения об административных наказаниях

Центральный районный суд в Новосибирске сегодня, 1 июня, рассмотрит административные дела в отношении участников скандальных вечеринок в центре города.

Всего планируется вынести решения по восьми делам, трое из них уже рассмотрены.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 01 июня 2020 Сизикова М.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», — сообщается на сайте суда.

Аналогичные решения были вынесены также в отношении Вероники Демчук и Марины Лесуновой — им назначили штрафы в размере 5000 рублей каждой.

В пресс-службе Центрального районного суда корреспонденту НГС не объяснили, с чем связана разница в суммах штрафа, отметив лишь, что «так решил суд».

Вы или ваши знакомые были сегодня оштрафованы за участие в вечеринках? Поделитесь с нами подробностями задержания и обстоятельствами вынесения приговора по телефону 8 923 157-00-00 (доступны в любых мессенджерах) или напишите корреспонденту на почту k.lysenko@iportal.ru.

Сегодня также суд рассмотрит дела музыкантов оркестра «Рви меха», которых задержала полиция за выступления возле дома № 18 по улице Советская. Как нам рассказывали участники группы, они не имеют отношения к ночным вечеринкам, произошедшим в ночь с 23-го на 24 мая. По их словам, группу задержали 24 мая, когда она «решила поднять настроение новосибирцам» и вышла поиграть в центр города.

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вечеринкисамоизоляция
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