Аналогичные решения были вынесены также в отношении Вероники Демчук и Марины Лесуновой — им назначили штрафы в размере 5000 рублей каждой.

В пресс-службе Центрального районного суда корреспонденту НГС не объяснили, с чем связана разница в суммах штрафа, отметив лишь, что «так решил суд».



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