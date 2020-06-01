Центральный районный суд в Новосибирске сегодня, 1 июня, рассмотрит административные дела в отношении участников скандальных вечеринок в центре города.
Всего планируется вынести решения по восьми делам, трое из них уже рассмотрены.
«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 01 июня 2020
Аналогичные решения были вынесены также в отношении Вероники Демчук и Марины Лесуновой — им назначили штрафы в размере
В пресс-службе Центрального районного суда корреспонденту НГС не объяснили, с чем связана разница в суммах штрафа, отметив лишь, что «так решил суд».
Вы или ваши знакомые были сегодня оштрафованы за участие в вечеринках? Поделитесь с нами подробностями задержания и обстоятельствами вынесения приговора по телефону
Сегодня также суд рассмотрит дела музыкантов оркестра «Рви меха», которых задержала полиция за выступления возле