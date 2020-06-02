2 июня вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 69.71
eur 77.64
Тема дня Путин уволил Стерликова

Все новости

Все новости
В Новосибирске работает 25 инфекционных бригад скорой помощи

В Новосибирске работает 25 инфекционных бригад скорой помощи

Минздрав Новосибирской области ответил на претензии жителей, которые стали жаловаться на долгое ожидание скорой помощи. Читатели НГС рассказывали, что с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус приходилось ждать от 3 до 13 часов.

По данным министерства, среднее время ожидания значительно отличается от этих данных.

Сколько ждут пациенты

Ранее мы описывали историю 82-летнего Евгения Виноградова, который с температурой 39 градусов прождал скорую помощь шесть часов, его доставили в инфекционный госпиталь на базе больницы № 25, но и там ему пришлось ожидать в коридоре, пока он не уехал домой, не дождавшись места.

Читательница Елена вызывала скорую помощь мужу два дня подряд из-за температуры. В первый день долго ждали, сбили температуру самостоятельно и отменили вызов. Но утром снова была температура, скорую ждали три часа. В итоге её мужа положили с пневмонией в больницу № 25.

Читательница НГС Алёна, которая сейчас находится в инфекционном госпитале на базе больницы № 11, ждала скорую 13 часов.

Среднее время ожидания. Ответ Минздрава

В Минздраве журналисту НГС ответили, что на данный момент среднее время ожидания бригад скорой медицинской помощи в Новосибирске на вызовы к пациентам с признаками ОРВИ, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пневмонией составляет около 50 минут:

— Доставка машинами скорой медицинской помощи пациентов на госпитализацию в инфекционные стационары осуществляется по мере освобождения в них мест.

В ведомстве уточнили, что бригады скорой медицинской помощи ежедневно осуществляют в среднем 350 вызовов к пациентам с признаками ОРВИ, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пневмонией.

— На данный момент в ГБУЗ HCO «Станция скорой медицинской помощи» создано 25 инфекционных бригад, — сообщили в Минздраве.

Ране НГС писал о том, что очередь из машин скорой помощи выстраивается возле инфекционной больницы в Новосибирске. Такая же ситуация была и возле инфекционного госпиталя на базе больницы № 11. Чтобы решить эту проблему, перед госпиталем поставили палатку медицины катастроф. Теперь люди находятся в палатке в ожидании приёма в больницу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскескорая помощьминздрав
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (46)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!