Минздрав Новосибирской области ответил на претензии жителей, которые стали жаловаться на долгое ожидание скорой помощи. Читатели НГС рассказывали, что с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус приходилось ждать от 3 до 13 часов.

По данным министерства, среднее время ожидания значительно отличается от этих данных.



Сколько ждут пациенты