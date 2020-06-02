Минздрав Новосибирской области ответил на претензии жителей, которые стали жаловаться на долгое ожидание скорой помощи. Читатели НГС рассказывали, что с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус приходилось ждать от 3 до 13 часов.
По данным министерства, среднее время ожидания значительно отличается от этих данных.
Сколько ждут пациенты
Ранее мы описывали историю 82-летнего Евгения Виноградова, который с температурой 39 градусов прождал скорую помощь шесть часов, его доставили в инфекционный госпиталь на базе
Читательница Елена вызывала скорую помощь мужу два дня подряд из-за температуры. В первый день долго ждали, сбили температуру самостоятельно и отменили вызов. Но утром снова была температура, скорую ждали три часа. В итоге её мужа положили с пневмонией в
Читательница НГС Алёна, которая сейчас находится в инфекционном госпитале на базе
Среднее время ожидания. Ответ Минздрава
В Минздраве журналисту НГС ответили, что на данный момент среднее время ожидания бригад скорой медицинской помощи в Новосибирске на вызовы к пациентам с признаками ОРВИ, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пневмонией составляет около 50 минут:
— Доставка машинами скорой медицинской помощи пациентов на госпитализацию в инфекционные стационары осуществляется по мере освобождения в них мест.
В ведомстве уточнили, что бригады скорой медицинской помощи ежедневно осуществляют в среднем 350 вызовов к пациентам с признаками ОРВИ, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пневмонией.
— На данный момент в ГБУЗ HCO «Станция скорой медицинской помощи» создано 25 инфекционных бригад, — сообщили в Минздраве.
Ране НГС писал о том, что очередь из машин скорой помощи выстраивается возле инфекционной больницы в Новосибирске. Такая же ситуация была и возле инфекционного госпиталя на базе