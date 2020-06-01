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Заявки на выплаты будут принимать до 1 октября&nbsp;

Заявки на выплаты будут принимать до 1 октября 

Новосибирцам начали приходить выплаты на детей от 3 до 16 лет. Такую выплату в начале мае назначил президент России Владимир Путин.

Обратиться за выплатой можно было через портал «Госуслуги» или отделение Пенсионного фонда.

Новосибирцы уже начали рассказывать о том, что стали получать по 10 тысяч.

Выплата пришла сегодня нашей читательнице Татьяне — её ребенку 3,5 года:

— Заполнить заявление сразу не удалось в первый же день, заполнила 13 мая и тоже не с первого раза сработал портал, хотя заполнять было легко и просто, портал ГосУслуг висел, — рассказала девушка.

— Доброе утро! В 10 утра перечислили пособие на ребенка в размере 10000 рублей, — написала читательница Ольга.

Кроме того, с 1 июня родители детей в возрасте от трех до семи лет также должны получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. Размер выплаты — 6 018,5 руб. Это ежемесячная выплата, на которую можно претендовать в том случае, если доход на одного человека в семье ниже прожиточного минимума на душу населения (в Новосибирской области — это 11738 рублей). Документы можно подать в МФЦ, на «Госуслугах» или почте.

Ранее в НСО начались выплаты пособий по 5000 рублей на детей до 3 лет. Это ежемесячная выплата, которую можно получить за апрель, май и июнь. В апреле деньги получили 30527 человек, в мае — 40058 человек. Общая сумма выплаченных денег — более 352 миллионов рублей.

С 1 июня также начинается перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Заявление на получение таких выплат в Новосибирской области начали принимать 12 мая. Для получения денег не нужно собирать дополнительные справки. Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуги или отделение Пенсионного фонда. Однако новосибирцы все-таки столкнулись с проблемами при оформлении матпомощи: сайт госуслуг тормозил и сбрасывал данные. Подробнее об том писали тут.

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