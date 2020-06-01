Новосибирцам начали приходить выплаты на детей от 3 до 16 лет. Такую выплату в начале мае назначил президент России Владимир Путин.



Обратиться за выплатой можно было через портал «Госуслуги» или отделение Пенсионного фонда.



Новосибирцы уже начали рассказывать о том, что стали получать по 10 тысяч.

Выплата пришла сегодня нашей читательнице Татьяне — её ребенку 3,5 года:

— Заполнить заявление сразу не удалось в первый же день, заполнила 13 мая и тоже не с первого раза сработал портал, хотя заполнять было легко и просто, портал ГосУслуг висел, — рассказала девушка.