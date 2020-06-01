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Испугались за выпускников: власти решили усилить контроль за пляжами 27 июня

МЧС предполагает, что выпускники могут отдыхать на природе, несмотря на ограничения

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В этом году выпускной пройдёт в режиме онлайн

В этом году выпускной пройдёт в режиме онлайн

За водными объектами 27 июня хотят усилить контроль. Это связано с тем, что в этот день пройдут выпускные вечера.

Об этом сегодня, 1 июня, во время оперативного совещания в правительстве НСО рассказал начальник Главного управления МЧС России по региону Виктор Орлов.

— 27 июня запланированы школьные выпускные вечера в режиме онлайн. Несмотря на действующие ограничения и запрет купания, не исключается возможность массового выхода выпускников на природу, в том числе вблизи водных объектов, — сообщил Виктор Орлов.

В связи с этим он попросил губернатора Андрея Травникова поручить главам администраций и школ усилить контроль над водными объектами.

— Учесть информацию и усилить работу по обеспечению безопасности людей на воде, — ответил Андрей Травников.

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выпускнойводные объекты
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