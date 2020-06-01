В Новосибирске ночью недалеко от пляжа «Звезда» водитель Skoda Rapid врезался в бетонный забор и сбежал с места ДТП. В аварии пострадали два его пассажира, в том числе 17-летняя девушка.



— Неустановленный водитель на автомобиле Skoda Rapid, двигался по улице Бердский тупик со стороны пляжа «Звезда» в сторону улицы Русская. У дома № 1 по улице Бердский тупик, совершил наезд на препятствие — бетонный забор, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.