В Новосибирске ночью недалеко от пляжа «Звезда» водитель Skoda Rapid врезался в бетонный забор и сбежал с места ДТП. В аварии пострадали два его пассажира, в том числе 17-летняя девушка.
— Неустановленный водитель на автомобиле Skoda Rapid, двигался по улице Бердский тупик со стороны пляжа «Звезда» в сторону улицы Русская. У дома № 1 по улице Бердский тупик, совершил наезд на препятствие — бетонный забор, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
В ДТП пострадали два пассажира. В больницу попали 21-летний новосибирец с травмой головы и 17-летняя девушка с переломом левой ноги.
— На данный момент Госавтоинспекция устанавливает причины происшествия и ведется розыск водителя, который в пешем порядке покинул место ДТП. Напоминаем, что согласно ПДД водителю, который скрылся с места ДТП, грозит арест до 15 суток, — добавил Савченков.
В конце мая ночью на улице Березовая столкнулись «Тойота Карина» и «Хонда ЦРВ» — водитель седана скрылся с места ДТП. В аварии пострадал его 17-летний пассажир, который позже сбежал из больницы.