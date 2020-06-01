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Срочно Ещё одна смерть от коронавируса

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Это 33 смерть от коронавируса в регионе&nbsp;

Это 33 смерть от коронавируса в регионе 

В Новосибирской области умер ещё один человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

— Скончался один пациент, мужчина в возрасте 66 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшего.

Если вы знали лично умершего мужчину — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Также сегодня в Новосибирске выписали 10 пациентов с коронавирусом.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

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Коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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