В Новосибирской области умер ещё один человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.



— Скончался один пациент, мужчина в возрасте 66 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшего.

Если вы знали лично умершего мужчину — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

