Ещё 10 пациентов выписали с отрицательными результатами тестов.

Под медицинским наблюдением остаются 2 750 жителей региона.

Последние дни цифры по коронавирусу в области растут. Вчера в городе зафиксировали 104 случая.

Накануне Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.

Новосибирский «Вектор» тем временем продолжает разрабатывать вакцину от коронавируса. Что о ней известно? Читайте 10 интересных фактов (например, её можно будет закапывать в нос).

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