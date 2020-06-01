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Срочно Ещё одна смерть от коронавируса

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10 пациентов выписали&nbsp;

10 пациентов выписали 

Оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировано 105 больных, один мужчина скончался.

— Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

Ещё 10 пациентов выписали с отрицательными результатами тестов.

Под медицинским наблюдением остаются 2 750 жителей региона.

Последние дни цифры по коронавирусу в области растут. Вчера в городе зафиксировали 104 случая.

Накануне Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.

Новосибирский «Вектор» тем временем продолжает разрабатывать вакцину от коронавируса. Что о ней известно? Читайте 10 интересных фактов (например, её можно будет закапывать в нос).

Мы продолжаем следить за обстановкой в городе в нашей онлайн-хронике.

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коронавирус в Новосибирске
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