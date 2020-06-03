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Тема дня История семьи, сбежавшей из города в село

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Самоизоляция коснулась всех в разной степени, но её последствия чувствуют абсолютно все

Самоизоляция коснулась всех в разной степени, но её последствия чувствуют абсолютно все

На самоизоляции новосибирцам пришлось столкнуться с кучей вещей. Некоторые уже два месяца безвылазно сидят дома, других начали штрафовать за вечеринки, третьи — устраивают скандалы из-за того, что приходится в транспорте надевать маски. Мы собрали очевидные и не очень пункты, с которыми столкнулись многие (мы тоже). Посмотрим, что из этого вам знакомо и откликается?

Вы можете зачеркивать линии по вертикали или горизонтали (и даже по диагонали) и потом говорить: «Бинго!». А можете просто отметить галочками пункты, которые вам удалось выполнить, и потом посчитать, сколько получилось (всего здесь 25 пунктов). Пишите в комментариях, удалось ли вам зачеркнуть хоть один бинго-ряд или сколько пунктов вы выполнили!

Сможете зачеркнуть бинго-линию по вертикали или горизонтали? Или найдутся те, кто зачеркнет сразу все пункты?&nbsp;

Сможете зачеркнуть бинго-линию по вертикали или горизонтали? Или найдутся те, кто зачеркнет сразу все пункты? 

Удалось хоть раз сказать «Бинго!»?

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    коронавирус в Новосибирскебингоигра
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