На самоизоляции новосибирцам пришлось столкнуться с кучей вещей. Некоторые уже два месяца безвылазно сидят дома, других начали штрафовать за вечеринки, третьи — устраивают скандалы из-за того, что приходится в транспорте надевать маски. Мы собрали очевидные и не очень пункты, с которыми столкнулись многие (мы тоже). Посмотрим, что из этого вам знакомо и откликается?



Вы можете зачеркивать линии по вертикали или горизонтали (и даже по диагонали) и потом говорить: «Бинго!». А можете просто отметить галочками пункты, которые вам удалось выполнить, и потом посчитать, сколько получилось (всего здесь 25 пунктов). Пишите в комментариях, удалось ли вам зачеркнуть хоть один бинго-ряд или сколько пунктов вы выполнили!