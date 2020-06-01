Новосибирцы поздравляют друг друга с первым летним днем и мечтают о прогулках: онлайн-хроника 1 июня

Сегодня, 1 июня, первый день лета. В Новосибрске продолжает расти количество коронавирусных больных. Только вчера в регионе зафиксировали 104 новых случая. Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 400 тысяч человек;

Мы продолжаем следить за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже. Появятся ли новые штрафы за нарушение режима? Сколько новых случаев зарегистрируют? Проигнорируют ли новосибирцы запреты?



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