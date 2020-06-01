1 июня понедельник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Список улиц, где с 1 июня надолго отключат воду

Ведущие

Ключевые моменты

Здоровье Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Новосибирцы поздравляют друг друга с первым летним днем и мечтают о прогулках: онлайн-хроника 1 июня

Что происходит в городе 1 июня

3 319
39 Обсудить

Поделиться

Несколько дней назад Минздрав Новосибирской области&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/69288910/" class="_">принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях</a>&nbsp;

Несколько дней назад Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях 

Сегодня, 1 июня, первый день лета. В Новосибрске продолжает расти количество коронавирусных больных. Только вчера в регионе зафиксировали 104 новых случая. Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 400 тысяч человек;

Мы продолжаем следить за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже. Появятся ли новые штрафы за нарушение режима? Сколько новых случаев зарегистрируют? Проигнорируют ли новосибирцы запреты?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Ждем ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 771 36-18 или на почту news@ngs.ru.

Маша Вьюн

По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас в России 405 843 случаев заболевания. 9 268 заболевших выявлено за последние сутки. 171 883 человека выздоровело, 4 693 — умерло.

Маша Вьюн

Одуванчики уже по всему городу. Лето!

Маша Вьюн

Читатели продолжают жаловаться на то, что в метро закрывают турникеты:

— В метро стали закрывать часть турникетов, скорее всего для того, чтобы было проще проверять идущих людей на наличие маски. Из-за этого стали образовываться очереди, как было в Москве, — пишет нам читатель Тимур.

На станциях дежурные в громкоговоритель сообщают пассажирам о том, что в метро нужно надевать маски<p><br></p>

На станциях дежурные в громкоговоритель сообщают пассажирам о том, что в метро нужно надевать маски


Маша Вьюн

Некоторым медицинские маски понравились настолько, что они решили запечатлеть их в картинах. Получается красиво!

Маша Вьюн

А вы замечали странные выбросы в воздухе? Неприятный запах? Пишите в комментариях.

Маша Вьюн

Все больше новосибирцев жалуются на плохой воздух в городе.

Маша Вьюн
Тем временем, жизнь продолжается. Наша читательница Ольга заметила на балконе голубиное гнездо с яйцами&nbsp;

Тем временем, жизнь продолжается. Наша читательница Ольга заметила на балконе голубиное гнездо с яйцами 

— На гнезде – голубка, выше – папа голубь, — пишет Ольга&nbsp;

— На гнезде – голубка, выше – папа голубь, — пишет Ольга 

Маша Вьюн

Важное за выходные

Для тех, кто на выходных не следил за новостями. Что произошло за эти два дня:

Маша Вьюн

Конец весны, время подводить итоги. Признайтесь, эта весна была самой странной в вашей жизни?

Эта весна была...

Эта весна была...

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК2
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ2
    • ПЕЧАЛЬ1

    Поделиться

    Поделиться

    Коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (39)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!