Новосибирцы поздравляют друг друга с первым летним днем и мечтают о прогулках: онлайн-хроника 1 июня

По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас в России 405 843 случаев заболевания. 9 268 заболевших выявлено за последние сутки. 171 883 человека выздоровело, 4 693 — умерло.
Одуванчики уже по всему городу. Лето!
Читатели продолжают жаловаться на то, что в метро закрывают турникеты:
— В метро стали закрывать часть турникетов, скорее всего для того, чтобы было проще проверять идущих людей на наличие маски. Из-за этого стали образовываться очереди, как было в Москве, — пишет нам читатель Тимур.
Некоторым медицинские маски понравились настолько, что они решили запечатлеть их в картинах. Получается красиво!
А вы замечали странные выбросы в воздухе? Неприятный запах? Пишите в комментариях.
Все больше новосибирцев жалуются на плохой воздух в городе.
Я сначала подумала что пожар какой-то, а нет. Это что такое? Под шумок самоизоляции решили над выбросами не париться? #Новосибирск #загрязнениевоздуха pic.twitter.com/qkVEJ8puQs— Записки ученого (@olya_fiery) May 31, 2020
Важное за выходные
Для тех, кто на выходных не следил за новостями. Что произошло за эти два дня:
- В субботу коронавирус был подтверждён у 109 человек.
- К каким фатальным последствиям могут привести массовые вечеринки и что сейчас происходит в больницах — об этом и многом другом мы поговорили в прямом эфире нашего Instagram с врачом Людмилой Овчинниковой. Девушка работает участковым терапевтом. Мы публикуем 10 интересных фактов, о которых она рассказала.
- Жительница Новосибирска, координатор организации «Русь Сидящая» Римма Убейконь провела всю ночь в палатке медицины катастроф на территории больницы № 11, куда её доставили на скорой помощи. Теперь она лежит в коридоре больницы, дожидаясь результата теста.
- Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.
- Первоначальную версию появления коронавируса на продуктовом рынке «Хуанань» в Ухани опровергли. Оказалось, что COVID-19 существовал задолго до этого. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.
- Минздрав Новосибирской области прокомментировал скопление пациентов в распределительном центре инфекционного госпиталя.
- Число людей, заразившихся коронавирусом, в мире превысило отметку в 6 миллионов. Россия — в тройке лидеров по количеству подтверждённых случаев.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств». Мы изучили, что можно делать, а что нельзя.
- Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 400 тысяч человек.
- Премьер-министр Михаил Мишустин назначил выплаты волонтерам, сотрудникам НКО и соцработникам за работу в период пандемии.
Конец весны, время подводить итоги. Признайтесь, эта весна была самой странной в вашей жизни?