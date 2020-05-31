Поздно вечером 31 мая в торговом центре «Дивногорский» Ленинского района мужчина устроил погром в супермаркете. Информация об этом появилась в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По информации группы, неизвестный вошёл в магазин «Магнит» на улице Романтиков, 1, раpбросал на полу товар, ударил продавщицу и удалился со своими спутниками. Мотивы хулигана остались неясны.

— Поступило сообщение в полицию о конфликте между посетителем магазина и работником магазина. Сотрудники полиции выезжали на место, опросили всех, приняли заявление. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.