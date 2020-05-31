В воскресенье, 31 мая, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о 104 заболевших коронавирусной инфекцией, 30 человек выписаны по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 2809 пациентов с подтверждённым COVID-19, 1119 из которых поправились и 32 — умерли.



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