В воскресенье, 31 мая, оперативный штаб Новосибирской области сообщил о 104 заболевших коронавирусной инфекцией, 30 человек выписаны по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 2809 пациентов с подтверждённым COVID-19, 1119 из которых поправились и 32 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- число людей, заразившихся коронавирусом, в мире превысило отметку в 6 миллионов. Россия — в тройке лидеров по количеству подтверждённых случаев;
- после долгого закрытия во время режима самоизоляции в Новосибирске на улице Ленина открылся магазин парфюмерии и косметики «Рив Гош»;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств». Мы изучили, что можно делать, а что нельзя;
- семья новосибирцев рассказала, почему дважды ездила в США рожать детей. Второго ребенка они уехали рожать уже в разбушевавшийся коронавирус;
- в Новосибирске нашли 82-летнего Отто Павлова, который 29 мая пропал из палатки медицины катастроф — его привезли в больницу № 11, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19, чтобы сделать КТ;
- количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 400 тысяч человек;
- премьер-министр Михаил Мишустин назначил выплаты волонтерам, сотрудникам НКО и соцработникам за работу в период пандемии.
Мы продолжаем вести хронику пандемии в режиме онлайн.