Вечером 31 мая в Новосибирской области между Бердском и Искитимом неподалёку от станции Сельская произошла серьёзная авария с участием «Лексуса» и фуры. О происшествии сообщили в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Также в группе говорилось, что в результате столкновения легковой автомобиль получил критические повреждения, водителя зажало внутри.

По информации подписчиков группы «АвтоБердск», на место вызвали пожарных, ГИБДД и скорую.