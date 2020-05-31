Вечером 31 мая в Новосибирской области между Бердском и Искитимом неподалёку от станции Сельская произошла серьёзная авария с участием «Лексуса» и фуры. О происшествии сообщили в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Также в группе говорилось, что в результате столкновения легковой автомобиль получил критические повреждения, водителя зажало внутри.
По информации подписчиков группы «АвтоБердск», на место вызвали пожарных, ГИБДД и скорую.
— Мимо проезжали, уже стояла машина ДПС, скорая, КАМАЗ стоял ниже к перекрёстку на дачи, у всех шок. В машине сработала подушка безопасности, но, увы, труп. Руку водителя было видно. Там без помощи спасателей не обойтись, к сожалению, — рассказала НГС очевидица.
— В 19:35 на 43-м километре трассы Р-256 в Искитимском районе произошло лобовое столкновение автомобиля Lexus с грузовым автомобилем Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Lexus 1986 года рождения от полученных травм погиб на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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23 мая в Новосибирской области в Чулымском районе на трассе внедорожник въехал под бетономешалку после того, как в него врезалась фура.