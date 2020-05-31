Поисковый отряд «Маяк» сообщил о том, что мужчина, которого разыскивали его активисты, найден мертвым. В последний раз его видели 10 мая этого года.
Информация о пропаже Андрея Гуреева появилась в группе «Маяка» сети ВКонтакте 15 мая. Уже тогда он был объявлен в федеральный поиск, поскольку были предположения, что он может находиться в другом регионе.
Гуреев уехал утром из дома 10 мая на машине Hyundai Solaris с надписью UBER. Больше его никто не видел. Сегодня в «Маяке» сообщили, что пропавший найден мертвым.
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В середине мая НГС писал о истории молодого человека, который попал шесть лет назад, однако, судьба его прояснилась только зимой этого года.