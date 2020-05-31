Поисковый отряд «Маяк» сообщил о том, что мужчина, которого разыскивали его активисты, найден мертвым. В последний раз его видели 10 мая этого года.



Информация о пропаже Андрея Гуреева появилась в группе «Маяка» сети ВКонтакте 15 мая. Уже тогда он был объявлен в федеральный поиск, поскольку были предположения, что он может находиться в другом регионе.