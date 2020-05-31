Следователи организовали проверку из-за падения 2-летней девочки из окна 5-го этажа на улице Титова — ребенок упал на крышу магазина, с которой её доставали спасатели и врачи.
— Оставшись без присмотра взрослых, ребенок смог беспрепятственно залезть на стул, забраться на подоконник и выпасть в открытую форточку. С различными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. — По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили родственников, а также соседей.
По данным группы «Спасатели МАСС» в Новосибирске, врачи на месте диагностировали у девочки повреждение таза и вывих ноги. Сейчас ребенок находится в больнице.
— СУ СК России по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности, — добавили следователи, которые попросили быть родителей малышей внимательнее.
Другая девочка, которой всего год и восемь месяцев, выпала 22 апреля из окна квартиры на 8-м этаже дома в Заельцовском районе. Её срочно госпитализировали в больницу, а инцидентом занялся Следственный комитет. Врачи провели сложнейшую операцию ребёнку. Корреспондент НГС в тот же день побывала в доме на улице Кропоткина и узнала подробности происшествия. Оказалась, что малышка играла на окне с братом.