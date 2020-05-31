Следователи организовали проверку из-за падения 2-летней девочки из окна 5-го этажа на улице Титова — ребенок упал на крышу магазина, с которой её доставали спасатели и врачи.



— Оставшись без присмотра взрослых, ребенок смог беспрепятственно залезть на стул, забраться на подоконник и выпасть в открытую форточку. С различными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. — По данному факту проводится доследственная проверка.