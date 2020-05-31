Приставил к затылку игрушечный пистолет: новосибирца осудили за шутку над полицейским

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, полицейский не растерялся и быстро обезвредил шутника.

Калиниченко был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком, — сообщили в суде.

Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.



В конце прошлого года НГС рассказывал о том, что 28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.



В феврале 2020 года в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

