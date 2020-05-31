31 мая воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Список улиц, где с 1 июня надолго отключат воду

Все новости

Все новости
Криминал

Приставил к затылку игрушечный пистолет: новосибирца осудили за шутку над полицейским

Мужчина был пьян, когда напал на полицейского на станции «Березовая роща»

1 146
43 Обсудить

Поделиться

Полицейский не растерялся и быстро обезвредил шутника

Полицейский не растерялся и быстро обезвредил шутника

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор Виталию Калиниченко, который 16 февраля 2020 года решил разыграть полицейского, приставив к его голове игрушечный пистолет.

На сайте суда говорится, что новосибирец был пьян. На станции метро «Березовая роща» он решил пошутить над полицейским.

— Достал имеющуюся при себе черную маску-балаклаву, надел её себе на голову таким образом, чтобы его лицо было неразличимо для окружающих, после чего достал предмет в корпусе черного цвета визуально схожий с боевым пистолетом модели «ТТ», взял его в руку и подошел сзади к сотруднику полиции и приставил данный пистолет к затылочной части головы последнего, тем самым угрожая применением насилия, — говорится на сайте Дзержинского районного суда.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, полицейский не растерялся и быстро обезвредил шутника.

Калиниченко был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком, — сообщили в суде.

Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.

В конце прошлого года НГС рассказывал о том, что 28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.

В феврале 2020 года в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

нападение на полицейскогосуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (43)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!