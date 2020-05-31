Приставил к затылку игрушечный пистолет: новосибирца осудили за шутку над полицейским

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор Виталию Калиниченко, который 16 февраля 2020 года решил разыграть полицейского, приставив к его голове игрушечный пистолет.
На сайте суда говорится, что новосибирец был пьян. На станции метро «Березовая роща» он решил пошутить над полицейским.
— Достал имеющуюся при себе черную маску-балаклаву, надел её себе на голову таким образом, чтобы его лицо было неразличимо для окружающих, после чего достал предмет в корпусе черного цвета визуально схожий с боевым пистолетом модели «ТТ», взял его в руку и подошел сзади к сотруднику полиции и приставил данный пистолет к затылочной части головы последнего, тем самым угрожая применением насилия, — говорится на сайте Дзержинского районного суда.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, полицейский не растерялся и быстро обезвредил шутника.
Калиниченко был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».
— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком, — сообщили в суде.
Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.
В конце прошлого года НГС рассказывал о том, что 28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.
В феврале 2020 года в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.