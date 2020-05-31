В Новосибирске из окна 5-го этажа дома по улице Титова выпала 2-летняя девочка. Инцидент произошёл эти утром, 31 мая, около 11:00. Ребенок упал на крышу магазина, с которой её достали спасатели.
— К счастью, с этой стороны дома, прямо под окном, находится магазин, и его крыша расположена на уровне третьего этажа дома, поэтому высота падения оказалась около двух этажей. Тем не менее ребёнок получил сильные травмы и нуждался в эвакуации с крыши, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Видео спасения ребенка также опубликовали в группе.
Видео: «Спасатели МАСС»
— Спасатели и врачи поднялись на крышу магазина с помощью раздвижной трёхколенной лестницы и осмотрели ребёнка. У девочки, по предварительному диагнозу, повреждение таза и вывих ноги. Ребёнка уложили на специальный детский щит и эвакуировали через окно и квартиру 3-го этажа в автомобиль скорой медицинской помощи для госпитализации в медицинское учреждение, — добавили в ведомстве.
Спасатели попросили новосибирцев быть внимательнее.
— Не оставляйте открытыми окна или балконные двери, если в комнате находится маленький ребёнок. Он может выползти или выйти на балкон, сесть на карниз окна и упасть вниз. Мнимую безопасность также создают москитные сетки. Но практика показывает, что они очень легко отцепляются и не могут выдержать вес ребёнка. Не оставляйте ребёнка одного без внимания в комнате. Оборудуйте задвижки окон специальными замками для их фиксирования в закрытом положении. Постоянно контролируйте, чем занимается ваш ребёнок, — предупредили в МАСС.
Другая девочка, которой всего год и восемь месяцев выпала 22 апреля из окна квартиры на 8-м этаже дома в Заельцовском районе. Её срочно госпитализировали в больницу, а инцидентом занялся Следственный комитет. Врачи провели сложнейшую операцию ребёнку. Корреспондент НГС в тот же день побывала в доме на улице Кропоткина и узнала подробности происшествия. Оказалась, что малышка играла на окне с братом.