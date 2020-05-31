В Новосибирске из окна 5-го этажа дома по улице Титова выпала 2-летняя девочка. Инцидент произошёл эти утром, 31 мая, около 11:00. Ребенок упал на крышу магазина, с которой её достали спасатели.



— К счастью, с этой стороны дома, прямо под окном, находится магазин, и его крыша расположена на уровне третьего этажа дома, поэтому высота падения оказалась около двух этажей. Тем не менее ребёнок получил сильные травмы и нуждался в эвакуации с крыши, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.