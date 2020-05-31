Как выяснили полицейские, накануне у пары произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемая ударила сожителя ножом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивую даму отпустили под подписку о невыезде. Проводится дальнейшее расследование

Семейное насилие — не редкость в Новосибирской области. Чаще его жертвами становятся женщины. В первой половине мая полиция задержала жителя Бердска, который нанёс множество ножевых ранений своей 25-летней сожительнице.