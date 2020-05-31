В Новосибирске нашли 82-летнего Отто Павлова, который 29 мая пропал из палатки медицины катастроф — его привезли в больницу № 11, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19, чтобы сделать КТ. Но к вечеру мужчина исчез, почти сразу в городе объявили его поиски.



Всё сегодня закончилось благополучно — Отто Павлов был найден живым в частном секторе.

— На улице Большой жительница частного сектора увидела его, сообщила в полицию. Полиция приехала и забрала его, нам позвонила, потому что мы подавали заявление. Женщина поняла, что он не местный житель, какой-то чужой человек ходит подозрительно по улице туда-сюда, выглядел потерянным, — рассказала Ирина, дочь пенсионера.