В Новосибирске нашли 82-летнего Отто Павлова, который 29 мая пропал из палатки медицины катастроф — его привезли в больницу № 11, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19, чтобы сделать КТ. Но к вечеру мужчина исчез, почти сразу в городе объявили его поиски.
Всё сегодня закончилось благополучно — Отто Павлов был найден живым в частном секторе.
— На улице Большой жительница частного сектора увидела его, сообщила в полицию. Полиция приехала и забрала его, нам позвонила, потому что мы подавали заявление. Женщина поняла, что он не местный житель, какой-то чужой человек ходит подозрительно по улице туда-сюда, выглядел потерянным, — рассказала Ирина, дочь пенсионера.
Отто Павлов сейчас чувствует себя нормально — родственники отвезли его на обследование в частную клинику.
— У него проблемы с памятью, сказал, что хотел дойти до дома, но воспроизвести все события этих дней он не сможет, поэтому как жил, питался и был под ливнями — он не может рассказать, — добавила Ирина.
На этой неделе в Новосибирске из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой.