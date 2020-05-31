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82-летний Отто Павлов пропал с территории больницы № 11 — в палатку медицины катастроф его привезли из-за плохого самочувствия<br>

82-летний Отто Павлов пропал с территории больницы № 11 — в палатку медицины катастроф его привезли из-за плохого самочувствия

В Новосибирске нашли 82-летнего Отто Павлова, который 29 мая пропал из палатки медицины катастроф — его привезли в больницу № 11, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19, чтобы сделать КТ. Но к вечеру мужчина исчез, почти сразу в городе объявили его поиски.

Всё сегодня закончилось благополучно — Отто Павлов был найден живым в частном секторе.

— На улице Большой жительница частного сектора увидела его, сообщила в полицию. Полиция приехала и забрала его, нам позвонила, потому что мы подавали заявление. Женщина поняла, что он не местный житель, какой-то чужой человек ходит подозрительно по улице туда-сюда, выглядел потерянным, — рассказала Ирина, дочь пенсионера.

Отто Павлов сейчас чувствует себя нормально — родственники отвезли его на обследование в частную клинику.

— У него проблемы с памятью, сказал, что хотел дойти до дома, но воспроизвести все события этих дней он не сможет, поэтому как жил, питался и был под ливнями — он не может рассказать, — добавила Ирина.

На этой неделе в Новосибирске из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой.

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