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Новосибирцам разрешили посещать избирательные участки, но на работу по-прежнему нужно ездить со справкой

Новосибирцам разрешили посещать избирательные участки, но на работу по-прежнему нужно ездить со справкой

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» — в регионе сохраняется режим самоизоляции до конца июня.

Жители региона по-прежнему не должны выходить из дома, если не отправляются в магазин, аптеку, за медпомощью, вынести мусор, погулять или заняться спортом на улице с соблюдением социальной дистанции. Новосибирцы смогут посещать избирательные участки, но находиться на детских площадках и в местах скопления людей — запрещено.

Для того, чтобы съездить на работу, вам по-прежнему нужна будет справка.

Публикуем полностью документ, подписанный 30 мая.

Режим самоизоляции в Новосибирской области на этой неделе был продлён до 30 июня — документ, в котором говорится о работе компаний региона, можно полностью прочитать здесь. Некоторым новосибирцам рекомендовали особо внимательно соблюдать ограничения.

Накануне стало известно, что Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, но болезнь при этом должна протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.

На следующей неделе в Бердске должно начать официально работать кафе грузинской кухни «ХочуХинкал!». Для владельцев заведения это первый опыт в ресторанном бизнесе. Их не остановила даже пандемия и падение спроса. Кафе уже принимает заказы на доставку, обслуживание в зале будет доступно, когда это разрешат новосибирские власти.

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