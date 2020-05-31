Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» — в регионе сохраняется режим самоизоляции до конца июня.
Жители региона по-прежнему не должны выходить из дома, если не отправляются в магазин, аптеку, за медпомощью, вынести мусор, погулять или заняться спортом на улице с соблюдением социальной дистанции. Новосибирцы смогут посещать избирательные участки, но находиться на детских площадках и в местах скопления людей — запрещено.
Для того, чтобы съездить на работу, вам по-прежнему нужна будет справка.
Публикуем полностью документ, подписанный 30 мая.
Режим самоизоляции в Новосибирской области на этой неделе был продлён до 30 июня — документ, в котором говорится о работе компаний региона, можно полностью прочитать здесь. Некоторым новосибирцам рекомендовали особо внимательно соблюдать ограничения.
Накануне стало известно, что Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, но болезнь при этом должна протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.
На следующей неделе в Бердске должно начать официально работать кафе грузинской кухни «ХочуХинкал!». Для владельцев заведения это первый опыт в ресторанном бизнесе. Их не остановила даже пандемия и падение спроса. Кафе уже принимает заказы на доставку, обслуживание в зале будет доступно, когда это разрешат новосибирские власти.