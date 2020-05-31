Новосибирец снял на видео полчища крыс в самом центре — на улице Ленина

Впрочем, поняв, что люди не собираются их атаковать, юркие зверьки быстро возвращаются на место и принимаются бегать буквально под ногами у снимающего.

Крысы встречаются в городе во многих местах. Их, например, регулярно можно видеть на площади Маркса в районе павильонов с уличной едой, на Студенческой и так далее.

Буквально на прошлой неделе контролеры из Роспотребнадзора провели тщательные проверки заведений, расположенных в ресторанном дворике, расположенном в двух минутах ходьбы от злополучного пяточка с крысами. Среди выявленных нарушений были, например, отсутствие подписей на швабрах, отсутствие третьей раковины в павильоне площадью 6 квадратных метров, отсутствие инструкции по пользованию санитайзером и другие не менее опасные проступки рестораторов.