Новосибирец снял на видео полчища крыс в самом центре — на улице Ленина

Читатель НГС прислал в редакцию короткое видео, на котором запечатлены не меньше десятка крыс, бегающих по тротуару и газону в самом центре города.
По словам читателя, который представился как Алексей, крыс на улице Ленина он заметил, когда хотел заказать шаурму в павильоне напротив Универсама. Это случилось около 12 часов ночи вчера, 30 мая.
— Хотел поесть шаурмы возле офиса НГС (офис НГС, действительно находится здесь же, на Ленина, 12 — ред.), но что-то передумал, — шутит Алексей.
На видео сначала появляется пара зверьков, но потом, по мере приближения снимающего, становится понятно, что в газоне рядом с павильоном находится не меньше десятка крыс, которые поначалу даже не слишком обращают внимание на приближение человека. И только когда автор видео приблизился вплотную зверьки мелкими прыжками устремились в более густые заросли и (частично) под павильон.
Впрочем, поняв, что люди не собираются их атаковать, юркие зверьки быстро возвращаются на место и принимаются бегать буквально под ногами у снимающего.
Крысы встречаются в городе во многих местах. Их, например, регулярно можно видеть на площади Маркса в районе павильонов с уличной едой, на Студенческой и так далее.
Буквально на прошлой неделе контролеры из Роспотребнадзора провели тщательные проверки заведений, расположенных в ресторанном дворике, расположенном в двух минутах ходьбы от злополучного пяточка с крысами. Среди выявленных нарушений были, например, отсутствие подписей на швабрах, отсутствие третьей раковины в павильоне площадью 6 квадратных метров, отсутствие инструкции по пользованию санитайзером и другие не менее опасные проступки рестораторов.