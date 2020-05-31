В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека, сообщили в оперштабе региона:



— На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались.

В реанимации сейчас находятся 64 пациента, на ИВЛ — 19 человек.

— В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 577, — добавили в оперштабе.