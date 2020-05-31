В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека, сообщили в оперштабе региона:
— На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались.
В реанимации сейчас находятся 64 пациента, на ИВЛ — 19 человек.
— В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 577, — добавили в оперштабе.
163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области сделано 111 873 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.
Вчера стало известно, что Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.
В научном центре «Вектор» разработали вакцину от Covid-19, которую можно будет закапывать в нос.
НГС ежедневно ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.