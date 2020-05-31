В Новосибирской области у 9 беременных женщин обнаружили коронавирус

В понедельник, 1 июня, в Новосибирске начнётся новый этап испытаний на теплосетях. Они затронут 5 районов: Октябрьский, Первомайский, Калининский, Ленинский и Кировский.
В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, на каких именно улицах не будет горячей воды.
И.о. руководителя Новосибирской региональной общественной организации поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина на своей странице в Facebook рассказала историю беременной женщины с сахарным диабетом, которая заразилась коронавирусом.
— У Даши сахарный диабет, стаж — 20 лет. Родилась в Новосибирске. Есть прекрасная дочка и замечательный муж. Первую беременность Даше помог спланировать и выносить Максим Юрьевич Сорокин (врач-эндокринолог). Под его чутким руководством весь процесс прошёл хорошо. Позже Дарья переехала в Москву, где они с мужем запланировали второго малыша. Обдумав будущие перспективы, она уверенно приняла решение возвращаться в Новосибирск, чтобы вынашивать ребенка под грамотным наблюдением Максима Юрьевича. У Даши всё шло хорошо, пока с ней не случилось то, чего опасаются сейчас многие люди во всём мире. Ей поставили диагноз COVID — 19. Попадание в инфекционную больницу, внутренний страх за ребенка, осложнения, возникшие в течение беременности, пугающая неизвестность — все эти факторы легли на плечи Даши, — рассказала на своей странице Смолина.
В итоге Дарья родила малыша 22 мая. Общественная организация сняла видео об истории девушки и выложила его на своей странице YouTube.
Автор: общественная организация поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф»
Набрали вес на самоизоляции? Сегодня мы расскажем вам об орехах - какие из них лучше всего игнорировать на диете.
Растительный белок, полезные жиры, витамины, микроэлементы и растительные волокна — всё это есть в орехах, и желательно, чтобы они были в рационе хотя бы два раза в неделю. Что ещё такого полезного в орехах, что не стоит от них отказываться, и когда им надо сказать решительное «нет», нам рассказали врач-диетолог и фитнес-тренер на пяти самых популярных и доступных примерах.
Сибирячка выложила видео в Instagram, по её словам, из инфекционного госпиталя на базе больницы №11.
Региональный Минздрав показал, как выглядит инфекционный госпиталь для рожениц.
В Новосибирской области у 9 беременных женщин обнаружили коронавирус
В Новосибирской области у 9 беременных женщин обнаружили коронавирус — 5 из них уже родили детей.
— Четыре пациентки пока не родили. Все дети — с отрицательными анализами на коронавирус, — сообщает Министерство здравоохранения Новосибирской области.
Инфекционный госпиталь для беременных оборудован в родильном отделении Центральной клинической больницы в Академгородке.
— Из одного родильного отделения сформированы три — на разных этажах, полностью автономные — три родовых зала, три операционных и три блока палат для новорожденных, включая реанимационные койки для взрослых и детей. Пациентки поступают на третий этаж, в карантинную зону, и находятся там в одноместных палатах с индивидуальными санитарными комнатами до получения результата анализа. Затем, при отрицательном результате, их переводят на второй этаж, а при положительном — на первый, — объяснили в ведомстве.
В новом формате родильное отделение работает с 13 апреля, за это время сюда поступило 87 беременных, принято 56 родов. Всего в акушерском госпитале 60 коек для женщин и 45 для новорожденных.
Сегодня отмечается Всемирный день попугаев, и Новосибирский зоопарк предлагает посмотреть на этих прекрасных птиц. Отвлечемся немного от новостей про коронавирус.
— В настоящее время известно около 350 видов попугаев, большинство из них занесены в Международную Красную книгу. Попугаев по-прежнему варварски вылавливают в природе, чтобы затем продавать. Зоопарки не раз принимали попугаев, изъятых у контрабандистов. Это всегда было ужасающее зрелище: перемотанные скотчем клювы, связанные крылья, тесные коробки. Зоопарки всего мира вместе с природоохранными организациями пытаются спасти попугаев. В Новосибирском зоопарке представлено 36 видов попугаеобразных. Многие из них размножаются, в том числе такие редкие как молуккский какаду, белый какаду, ара, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Читатель НГС прислал в редакцию фото, как он гуляет со своим питомцем. В этом году много бабочек!
После долгого закрытия во время режима самоизоляции в Новосибирске открылся магазин парфюмерии и косметики «Рив Гош».
Читатель НГС сегодня любовался ночным Новосибирском. Эта фотография сделана в полпервого ночи.
Если вчера вы не могли внимательно следить за новостями, то обязательно посмотрите нашу подборку самых важных за сутки:
- Из-за ситуации с коронавирусом в Саудовской Аравии застрял инженер-нефтяник из Новосибирска. Мужчина работает там по контракту вахтовым методом и ещё в марте должен был вернуться домой. Об отмене рейсов, сложностях с едой, безостановочной работе и трудностях решения визовых вопросов Михаил рассказал журналисту НГС Марии Тищенко.
- К каким фатальным последствиям могут привести массовые вечеринки и что сейчас происходит в больницах — об этом и многом другом мы поговорили в прямом эфире нашего Instagram с врачом Людмилой Овчинниковой. Девушка работает участковым терапевтом. Мы публикуем 10 интересных фактов, о которых она рассказала.
- Жительница Новосибирска, координатор организации «Русь Сидящая» Римма Убейконь провела всю ночь в палатке медицины катастроф на территории больницы № 11, куда её доставили на скорой помощи. Теперь она лежит в коридоре больницы, дожидаясь результата теста.
- Первоначальную версию появления коронавируса на продуктовом рынке «Хуанань» в Ухани опровергли. Оказалось, что COVID-19 существовал задолго до этого. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.
- Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.
- В научном центре «Вектор» разработали вакцину от Covid-19, которую можно будет закапывать в нос.
- Минздрав Новосибирской области прокомментировал скопление пациентов в распределительном центре инфекционного госпиталя.
- Новосибирский центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса и сейчас ведёт её доклинические испытания. Рассказываем в 10 тезисах, что известно на данный момент об этой разработке.
В ночь на 31 мая число людей, заразившихся коронавирусом, в мире превысило отметку в 6 миллионов. При этом 367 356 человек уже скончались. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
104 заболевших за сутки. Свежие цифры от оперштаба
По данным оперативного штаба на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались.
В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 577.
163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области сделано 111 873 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.