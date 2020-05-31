В Новосибирской области у 9 беременных женщин обнаружили коронавирус

Самая странная весна подходит к концу. За три месяца мы узнали, что такое самоизоляция, научились (и почти сразу же разучились) сидеть дома, привыкли жить без кафе, ресторанов и торговых центров, а по улицам и магазинам ходить исключительно в масках.



Каким будет сегодняшний день? В этой трансляции мы расскажем о самых важных, интересных и необычных событиях, которые произойдут сегодня в Новосибирске.

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