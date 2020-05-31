«Подписали за три дня до карантина»: в городе-спутнике Новосибирска открылась первая хинкальная

На следующей неделе в Бердске должно начать официально работать кафе грузинской кухни «ХочуХинкал!». Для владельцев заведения это первый опыт в ресторанном бизнесе. Их не остановила даже пандемия и падение спроса. Кафе уже принимает заказы на доставку, обслуживание в зале будет доступно, когда это разрешат новосибирские власти.



«ХочуХинкал!» разместилась на втором этаже отдельного здания на улице Ленина. До этого здесь год проработало кафе китайской кухни «Островок Хайнань», но дольше всего это помещение занимал трактир сети «Жили-Были» (затем переименованной в «Печки-Лавочки»).

