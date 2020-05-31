«Подписали за три дня до карантина»: в городе-спутнике Новосибирска открылась первая хинкальная

На следующей неделе в Бердске должно начать официально работать кафе грузинской кухни «ХочуХинкал!». Для владельцев заведения это первый опыт в ресторанном бизнесе. Их не остановила даже пандемия и падение спроса. Кафе уже принимает заказы на доставку, обслуживание в зале будет доступно, когда это разрешат новосибирские власти.
«ХочуХинкал!» разместилась на втором этаже отдельного здания на улице Ленина. До этого здесь год проработало кафе китайской кухни «Островок Хайнань», но дольше всего это помещение занимал трактир сети «Жили-Были» (затем переименованной в «Печки-Лавочки»).
Несмотря на то, что от «Печек-Лавочек» нынешний проект отделяет несколько арендаторов, в зале остались декоративные дубы, которые были частью концепции трактиров русской кухни. Создатели «ХочуХинкал!» также решили не демонтировать их, а только покрасили в другой цвет, отчего стволы утратили прежнюю реалистичность.
«ХочуХинкал!» — проект трех жителей Бердска, которые занимались до этого другими видами бизнеса, но решили попробовать себя в общественном питании. По словам одного из совладельцев заведения Дениса Байкова, часть мебели для заведения создатели разработали сами — заказали отдельно столешницы, отдельно металлические скобы, после чего собирали эти наборы самостоятельно уже на месте.
Заведение будет работать в формате демократичного кафе с частичным самообслуживанием: заказ нужно будет делать самостоятельно у стойки, но готовые блюда принесет официант. Большого меню в кафе нет, основу кухни составят хинкали (от 45 рублей штука) и хачапури (500 рублей большой круг весом около килограмма).
— В Бердске нет сейчас недорогого, но уютного места, куда можно было прийти вкусно и недорого поесть — вдвоем или с детьми. Мы бы хотели таким местом стать. Нынешняя концепция не окончательная — будем смотреть, что работает, а что нет, — говорит Денис
Создатели «ХочуХинкал!» говорят, что это первое грузинское заведение в их городе. Сейчас по данным 2ГИС в Бердске действительно нет ни одного кафе или ресторана, где грузинская кухня присутствовала бы хотя бы на уровне декларации, одновременно с блюдами других кулинарных традиций. Ближайший грузинский ресторан «Хлеб ни Нино» находится в Академгородке. Однако точек фаст-фуда здесь хватает. В том же здании, например, расположена столовая «Вилка-Ложка». На улице Ленина работает безымянная пиццерия (раньше она называлась New York Pizza), а еще дальше — точка сети «Додо пицца». Кроме того, в городе открыты уже точки сетей KFC и Макдоналдс.
Формат, который собираются развивать создатели «ХочуХинкал!», похож на мини-сеть «Тбилиссимо». Там тоже предлагалась недорогая грузинская кухня с частичным самообслуживнием. После открытия первой точки на Советской, в центре Новосибирска, заработало еще одно кафе в Кольцово, но проект не пользовался большой популярностью и был свернут через четыре года работы
«ХочуХинкал!» уже второе заметное открытие после начала пандемии. На этой неделе на Ленина заработало кафе итальянской кухни Cio!, открытое ресторатором из Якутска. Какие блюда есть в меню, сколько они стоят и вкусные ли — читайте в нашем обзоре.