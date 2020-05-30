В субботу, 30 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного пациента.



Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. Выздоровели 1089 человек, 32 пациента скончались.

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