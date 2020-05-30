В субботу, 30 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного пациента.
Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. Выздоровели 1089 человек, 32 пациента скончались.
Что произошло в городе за сутки?
- Из-за ситуации с коронавирусом в Саудовской Аравии застрял инженер-нефтяник из Новосибирска. Мужчина работает там по контракту вахтовым методом и ещё в марте должен был вернуться домой. Об отмене рейсов, сложностях с едой, безостановочной работе и трудностях решения визовых вопросов Михаил рассказал журналисту НГС Марии Тищенко.
- Региональный оперативный штаб по коронавирусу озвучил новую статистику: за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 109 человек.
- К каким фатальным последствиям могут привести массовые вечеринки и что сейчас происходит в больницах — об этом и многом другом мы поговорили в прямом эфире нашего Instagram с врачом Людмилой Овчинниковой. Девушка работает участковым терапевтом. Мы публикуем 10 интересных фактов, о которых она рассказала.
- Жительница Новосибирска, координатор организации «Русь Сидящая» Римма Убейконь провела всю ночь в палатке медицины катастроф на территории больницы № 11, куда её доставили на скорой помощи. Теперь она лежит в коридоре больницы, дожидаясь результата теста.
- Первоначальную версию появления коронавируса на продуктовом рынке «Хуанань» в Ухани опровергли. Оказалось, что COVID-19 существовал задолго до этого. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.
- Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.
- В научном центре «Вектор» разработали вакцину от Covid-19, которую можно будет закапывать в нос.
- Минздрав Новосибирской области прокомментировал скопление пациентов в распределительном центре инфекционного госпиталя.
- Новосибирский центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса и сейчас ведёт её доклинические испытания. Рассказываем в 10 тезисах, что известно на данный момент об этой разработке.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.