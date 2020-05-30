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Тема дня С лёгкой формой коронавируса решили лечить дома

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В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 22 пациента

В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 22 пациента

В субботу, 30 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного пациента.

Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. Выздоровели 1089 человек, 32 пациента скончались.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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