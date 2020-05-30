В субботу вечером, 30 мая, в Октябрьском районе Новосибирска мотоцикл столкнулся с Toyota Camry Gracia. В результате аварии пострадал мотоциклист. По предварительным данным, у него перелом ноги.



— Авария произошла примерно в 22:00. На улице Никитина около дома № 130 столкнулись мотоцикл и Toyota Camry Gracia. В результате ДТП пострадал мотоциклист, по предварительным данным, у него перелом ноги. Все обстоятельства выясняются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.