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ДТП произошло около 22:00

ДТП произошло около 22:00

В субботу вечером, 30 мая, в Октябрьском районе Новосибирска мотоцикл столкнулся с Toyota Camry Gracia. В результате аварии пострадал мотоциклист. По предварительным данным, у него перелом ноги.

— Авария произошла примерно в 22:00. На улице Никитина около дома № 130 столкнулись мотоцикл и Toyota Camry Gracia. В результате ДТП пострадал мотоциклист, по предварительным данным, у него перелом ноги. Все обстоятельства выясняются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

В четверг, 28 мая, в Сузунском районе Новосибирской области мотоцикл столкнулся с «Тойотой». В результате погибла 16-летняя пассажирка мотоцикла.

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авария ДТПаварии с мотоциклистами
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