Блогер из Новосибирска Станислав Ражев снял на видео необычный водопад возле села Медведское на реке Шипуниха. Роликом он поделился на своём YouTube-канале. Водопад образует тонкую завесу из воды, которая кажется стеклянной.



— В Новосибирской области не так много водопадов, и этот небольшой рукотворный водопад возле села Медведское на реке Шипуниха — очень эффектный. Тонкая стеклянная завеса из падающей воды образует прекрасный фон для контента. А, да, искупаться тоже можно, вода теплая, — написал Станислав.