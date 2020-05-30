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Блогер уверяет, что вода тёплая, при желании можно искупаться&nbsp;

Блогер уверяет, что вода тёплая, при желании можно искупаться 

Блогер из Новосибирска Станислав Ражев снял на видео необычный водопад возле села Медведское на реке Шипуниха. Роликом он поделился на своём YouTube-канале. Водопад образует тонкую завесу из воды, которая кажется стеклянной.

— В Новосибирской области не так много водопадов, и этот небольшой рукотворный водопад возле села Медведское на реке Шипуниха — очень эффектный. Тонкая стеклянная завеса из падающей воды образует прекрасный фон для контента. А, да, искупаться тоже можно, вода теплая, — написал Станислав.

В апреле Станислав Ражев снял на видео храмы и соборы Новосибирска. В ролике можно услышать колокольный звон, записанный служителем Вознесенского собора.

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