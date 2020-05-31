В понедельник, 1 июня, в Новосибирске начнётся новый этап испытаний на теплосетях. Они затронут 5 районов: Октябрьский, Первомайский, Калининский, Ленинский и Кировский.
В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, на каких именно улицах не будет горячей воды.
В Октябрьском и Первомайском районах пройдут испытания в зоне действия ТЭЦ-5. Они начнутся с 1 июня, горячей воды не будет до 10 июня (это максимальный срок) на улицах Доватора, Геофизической, Суркова, Лазурной, Высоцкого, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицина, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Ключ-Камышенское плато, Заречной, Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайской, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана и Эйхе.
С 1 по 7 июня начнутся испытания сетей в Калининском районе, в зоне действия ТЭЦ-4. Они затронут улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народную, Театральную, Учительскую, первый и второй Краснодонские переулки. Горячей воды не будет максимум до 10 июня.
Также 1 июня СГК начнет испытания на теплосетей в зоне ТЭЦ-3 на левом берегу. Горячую воду отключат в Кировском и Ленинском районах на улицах Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Пархоменко, Киевской, Новосибирской, Плахотного, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Забалуева, Фасадной, Филатова, Спортивной, Титова, Оборонной, Волховской, Троллейном жилмассиве, Олимпийской.
Горячего водоснабжения также не будет в микрорайоне «Чистая слобода», жилых комплексах «Любимый», «Радуга», «Аквамарин», Западном и Юго-Западном жилмассивах, поселке «Затон», на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе улицы Станционной. Опрессовка продлится до 9 июня, горячей воды не будет до 14 июня включительно, но если энергетики выявят мало дефектов, то подачу возобновят раньше.
НГС рассказывал в 5 карточках на каких улицах города в ближайшее время планируются раскопки, как платить за коммуналку в период самоизоляции и почему одним новосибирцам отключают воду на пару дней, а другие ждут её две недели. Мы также публиковали полный график отключений горячей воды в Новосибирске.