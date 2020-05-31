С 1 по 7 июня начнутся испытания сетей в Калининском районе, в зоне действия ТЭЦ-4. Они затронут улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народную, Театральную, Учительскую, первый и второй Краснодонские переулки. Горячей воды не будет максимум до 10 июня.

Также 1 июня СГК начнет испытания на теплосетей в зоне ТЭЦ-3 на левом берегу. Горячую воду отключат в Кировском и Ленинском районах на улицах Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Пархоменко, Киевской, Новосибирской, Плахотного, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Забалуева, Фасадной, Филатова, Спортивной, Титова, Оборонной, Волховской, Троллейном жилмассиве, Олимпийской.

Горячего водоснабжения также не будет в микрорайоне «Чистая слобода», жилых комплексах «Любимый», «Радуга», «Аквамарин», Западном и Юго-Западном жилмассивах, поселке «Затон», на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе улицы Станционной. Опрессовка продлится до 9 июня, горячей воды не будет до 14 июня включительно, но если энергетики выявят мало дефектов, то подачу возобновят раньше.