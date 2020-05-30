Вечером в субботу, 30 мая, в Дзержинском районе Новосибирска мужчина погиб от удара током. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Мужчина спустился в погреб, произошло заземление, в результате чего его ударило током.

— Около 19 часов в полицию поступило сообщение по обнаружению трупа пожилого мужчины. Погибший 1957 года рождения, пенсионер. Материалами дела занимается СУ СК РФ по Новосибирской области, все обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

