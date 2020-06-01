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Опять нерабочие дни! На следующей неделе страну ждут длинные выходные

Внутри — календарь, где подробно расписано, когда нам работать и отдыхать

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Массовых мероприятий по случаю Дня России не будет, поэтому лучше провести выходные в безлюдном и солнечном месте&nbsp;

Массовых мероприятий по случаю Дня России не будет, поэтому лучше провести выходные в безлюдном и солнечном месте 

Соскучились по нерабочим дням, не связанным с пандемией? Они есть у июня! В этом месяце нас ждут сразу четыре красных дня календаря. Уже на следующей неделе страну ждут длинные выходные в честь Дня России — отдыхать будем с 12 по 14-е число. 11 июня будет сокращенным рабочим днем — покинуть рабочее место можно на час раньше.

День России — один из самых молодых государственных праздников. Он появился в 1990 году, когда на Съезде народных депутатов РСФСР была подписана декларация о суверенитете, а страна официально получила название Российская Федерация. По традиции в Кремле в этот день проходит вручение государственных наград деятелям науки и искусства, а в разных городах — концерты и прочие развлечения, но этот День России точно запомнится отсутствием массовых гуляний. Из-за пандемии коронавируса в стране по-прежнему запрещены любые общественные мероприятия.

Еще один выходной ждет нас посреди недели — 24 июня. Владимир Путин назначил на этот день парад Победы.

Три дня в честь страны и еще один выходной — за Победу

Три дня в честь страны и еще один выходной — за Победу

Ну а если вы из тех, кто не любит отдыхать слишком долго, — выдыхайте, длинных выходных не будет до конца года. Один день, 4 ноября, мы отдохнем в честь Дня народного единства, а дальше — только новогодние праздники.

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