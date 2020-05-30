Что известно о вакцине против коронавируса, которую испытывает «Вектор». 10 тезисов о новой разработке

Сегодня, 30 мая, стало известно, что новосибирский центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса и сейчас ведёт её доклинические испытания.

Об этом рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу, сообщает информагентство ТАСС. Премьера фильма назначена на 20:40.



Рассказываем в 10 тезисах, что известно на данный момент об этой разработке.

Препарат будут ставить не по классической схеме внутримышечного введения, его будут вводить по интерназальной схеме — то есть капать в нос Уже запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности.

Животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса — нежелательных реакций не выявилось, подъёма температуры также не наблюдалось. По оптимистичным прогнозам, «Вектор» рассчитывает начать первые клинические исследования в конце июня–начале июля. Завершить — в середине сентября.

Максютов также считает, что не следует ускорять процесс создания вакцины против новой коронавирусной инфекции, чтобы не навредить человеку или не создать бесполезный препарат. Клинические исследования разработанных вакцин центр будет проводить на добровольцах от 18 до 60 лет.

Исследования вакцины от нового коронавируса на детях могут начаться в начале 2021 года, пока их к клиническим испытаниям не привлекают. Исследования на детях, а также на людях в возрасте старше 60 лет можно будет начать только после регистрации вакцины.

Люди, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией, не могут принимать участие в клинических испытаниях вакцины против данного заболевания.

Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственного начала клинического исследования.

На первом этапе будут вакцинированы 10 добровольцев от 18 до 30 лет. Через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии нежелательных реакций будут привиты оставшиеся люди.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в том же фильме на «России-1», пишет ТАСС, объяснила, почему вакцина против коронавируса может быть эффективна.