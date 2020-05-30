Что известно о вакцине против коронавируса, которую испытывает «Вектор». 10 тезисов о новой разработке

Сегодня, 30 мая, стало известно, что новосибирский центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса и сейчас ведёт её доклинические испытания.
Об этом рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу, сообщает информагентство ТАСС. Премьера фильма назначена на 20:40.
Рассказываем в 10 тезисах, что известно на данный момент об этой разработке.
- Препарат будут ставить не по классической схеме внутримышечного введения, его будут вводить по интерназальной схеме — то есть капать в нос
- Уже запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности.
- Животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса — нежелательных реакций не выявилось, подъёма температуры также не наблюдалось.
- По оптимистичным прогнозам, «Вектор» рассчитывает начать первые клинические исследования в конце июня–начале июля. Завершить — в середине сентября.
- Максютов также считает, что не следует ускорять процесс создания вакцины против новой коронавирусной инфекции, чтобы не навредить человеку или не создать бесполезный препарат.
- Клинические исследования разработанных вакцин центр будет проводить на добровольцах от 18 до 60 лет.
- Исследования вакцины от нового коронавируса на детях могут начаться в начале 2021 года, пока их к клиническим испытаниям не привлекают. Исследования на детях, а также на людях в возрасте старше 60 лет можно будет начать только после регистрации вакцины.
- Люди, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией, не могут принимать участие в клинических испытаниях вакцины против данного заболевания.
- Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственного начала клинического исследования.
- На первом этапе будут вакцинированы 10 добровольцев от 18 до 30 лет. Через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии нежелательных реакций будут привиты оставшиеся люди.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в том же фильме на «России-1», пишет ТАСС, объяснила, почему вакцина против коронавируса может быть эффективна.
— Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной, — сказала она. Иммунитет к новому коронавирусу не формируется у людей, которые перенесли ОРВИ, вызванную другим видом коронавирус, — сообщила глава Роспотребнадзора.
Накануне мы рассказывали о том, как разрабатывают и испытывают вакцины в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
А до этого мы разговаривали с новосибирским вирусологом Сергеем Нетёсовым, который прокомментировал ситуацию со взрывным ростом числа новосибирцев, заражённых коронавирусом.