В Минздраве объяснили переполненность палатки у больницы № 11 самостоятельными обращениями пациентов

Минздрав Новосибирской области прокомментировал скопление пациентов в распределительном центре инфекционного госпиталя, ночь в котором накануне провела сибирячка Римма Убейконь.

С подозрением на коронавирус её госпитализировали в ГКБ №11 на скорой, однако в учреждение она попала лишь спустя 8 часов — всю ночь она провела в палатке медицины катастроф, разбитой на территории больницы.



— Скопление пациентов у инфекционного госпиталя связано с большим количеством самостоятельных обращений в приёмный покой. Это люди, которые не обращались за медицинской помощью в участковую службу поликлиник, не получили направление на госпитализацию, не вызывали скорую помощь и приняли решение самостоятельно приехать в больницу, — ответили в министерстве.

