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Срочно С лёгкой формой коронавируса решили лечить дома

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В Минздраве объяснили переполненность палатки у больницы № 11 самостоятельными обращениями пациентов

Но в ближайшее время эту проблему планируют решить, в том числе с помощью нового приказа Минздрава

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Скопление пациентов связали с самостоятельным обращением пациентов в приёмный покой

Скопление пациентов связали с самостоятельным обращением пациентов в приёмный покой

Минздрав Новосибирской области прокомментировал скопление пациентов в распределительном центре инфекционного госпиталя, ночь в котором накануне провела сибирячка Римма Убейконь.

С подозрением на коронавирус её госпитализировали в ГКБ №11 на скорой, однако в учреждение она попала лишь спустя 8 часов — всю ночь она провела в палатке медицины катастроф, разбитой на территории больницы.

— Скопление пациентов у инфекционного госпиталя связано с большим количеством самостоятельных обращений в приёмный покой. Это люди, которые не обращались за медицинской помощью в участковую службу поликлиник, не получили направление на госпитализацию, не вызывали скорую помощь и приняли решение самостоятельно приехать в больницу, — ответили в министерстве.

Там же отметили, что с 28 мая в Новосибирске была введена система чек-листов, которая на догоспитальном этапе позволяет оценить состояние пациента с подозрением на коронавирус и наличие показаний к экстренной госпитализации. Чтобы разгрузить диагностические распределительные центры тесты на коронавирус делают дома части пациентов, в случае если его состояние не требует экстренной госпитализации.

— В диспетчерской службе скорой помощи в каждой смене выделен отдельный специалист, который координирует транспортировку пациентов, получивших направление на госпитализацию в инфекционный госпиталь. В режиме реального времени он отслеживает ситуацию в каждом стационаре, — добавили в пресс-службе Минздрава.

Сегодня также стало известно о новом приказе, который подписал министр здравоохранения Константин Хальзов. Согласно документу, пациенты, у которых COVID-19 протекает в лёгкой форме или бессимптомно, смогут лечиться дома.

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Коронавирус в Новосибирскемедицина катастрофминздрав Новосибирской обалсти
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