В научном центре «Вектор» разработали вакцину от Covid-19, которую можно будет закапывать в нос.



Об этом рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу, сообщает информагентство ТАСС.

— Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос, — сказал Максютов.