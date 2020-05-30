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Срочно С лёгкой формой коронавируса решили лечить дома

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О разработке новой вакцины рассказал генеральный директор «Вектора»

О разработке новой вакцины рассказал генеральный директор «Вектора»

В научном центре «Вектор» разработали вакцину от Covid-19, которую можно будет закапывать в нос.

Об этом рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу, сообщает информагентство ТАСС.

— Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос, — сказал Максютов.

Вакцину можно будет закапывать в нос

Вакцину можно будет закапывать в нос

Уже началось доклиническое исследование препаратов. Специалисты проверят их эффективность и безвредность.

Сегодня, 30 мая, стало известно, что в Новосибирской области пациентов с лёгкой формой нового коронавируса будут лечить дома. Приказ об этом вступит в силу 1 июня.

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