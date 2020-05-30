Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.



— Министр здравоохранения Новосибирской области подписал приказ об изоляции и лечении пациентов с бессимптомным течением и лёгкой формой коронавирусной инфекции в домашних условиях. Приказ вступает в силу 1 июня. Эти меры позволят снизить нагрузку на инфекционные стационары, — сообщили в Минздраве.

