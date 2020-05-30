Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.
— Министр здравоохранения Новосибирской области подписал приказ об изоляции и лечении пациентов с бессимптомным течением и лёгкой формой коронавирусной инфекции в домашних условиях. Приказ вступает в силу 1 июня. Эти меры позволят снизить нагрузку на инфекционные стационары, — сообщили в Минздраве.
О ситуации с переполненностью госпиталей в Новосибирске НГС рассказывал в конце мая. Фотографии с коридоров больниц № 11 и № 25, где вынуждены лежать люди с COVID-19 и подозрением на него, нам прислали читатели. Позже министр здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал эту ситуацию, пояснив, что «другого пути у них нет».