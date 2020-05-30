30 мая суббота
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 70.75
eur 78.55
Срочно С лёгкой формой коронавируса решили лечить дома

Все новости

Все новости
Новосибирцы с коронавирусом получили возможность лечиться дома, правда, не все

Новосибирцы с коронавирусом получили возможность лечиться дома, правда, не все

Минздрав Новосибирской области принял решение о лечении больных коронавирусом в домашних условиях. Воспользоваться этой возможностью можно будет уже со следующей недели, однако заболевание при этом должно протекать либо без симптомов, либо в лёгкой форме.

— Министр здравоохранения Новосибирской области подписал приказ об изоляции и лечении пациентов с бессимптомным течением и лёгкой формой коронавирусной инфекции в домашних условиях. Приказ вступает в силу 1 июня. Эти меры позволят снизить нагрузку на инфекционные стационары, — сообщили в Минздраве.

О ситуации с переполненностью госпиталей в Новосибирске НГС рассказывал в конце мая. Фотографии с коридоров больниц № 11 и № 25, где вынуждены лежать люди с COVID-19 и подозрением на него, нам прислали читатели. Позже министр здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал эту ситуацию, пояснив, что «другого пути у них нет».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (66)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!