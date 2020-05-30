В Новосибирске возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве девушки и покушении на убийство женщины.
Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области и пресс-служба регионального ГУ МВД.
— По данным следствия, 29 мая 2020 года около 22 часов возле жилого дома по улице Планировочной в Ленинском районе города Новосибирска обнаружено тело женщины 1993 года рождения с колото-резаным ранением в области грудной клетки, а также женщина с колото-резаным ранением в области спины 1976 года рождения, которая госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении СК.
В пресс-службе Следственного комитета НГС пояснили, что подозреваемый был соседом пострадавших.
— Он просто гулял и решил подойти. Они его восприняли именно как человека, который рядом проживает, — сообщили в СК.
Вчера, 29 мая, подозреваемый подошёл к компании, которая выпивала алкоголь возле своего автомобиля. Мужчина присоединился к ним. Через некоторое время он обнаружил, что потерял сланцы, на что компания посоветовала ему поискать их в кустах. Подозреваемый ушёл за ними, а затем вернулся с ножом и ударил им девушку— она скончалась на месте.
Затем мужчина догнал на улице 44-летнюю женщину и ударил её ножом в спину (пострадавшую увезли в больницу). Один из мужчин из компании догнал нападавшего, обезвредил и вызвал полицию.
Вызов в полицию поступил около 23:00. Сотрудники МВД задержали нападавшего и доставили в отдел «Ленинский».
Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.
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