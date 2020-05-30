В пресс-службе Следственного комитета НГС пояснили, что подозреваемый был соседом пострадавших.



— Он просто гулял и решил подойти. Они его восприняли именно как человека, который рядом проживает, — сообщили в СК.

Вчера, 29 мая, подозреваемый подошёл к компании, которая выпивала алкоголь возле своего автомобиля. Мужчина присоединился к ним. Через некоторое время он обнаружил, что потерял сланцы, на что компания посоветовала ему поискать их в кустах. Подозреваемый ушёл за ними, а затем вернулся с ножом и ударил им девушку— она скончалась на месте.

Затем мужчина догнал на улице 44-летнюю женщину и ударил её ножом в спину (пострадавшую увезли в больницу). Один из мужчин из компании догнал нападавшего, обезвредил и вызвал полицию.



Вызов в полицию поступил около 23:00. Сотрудники МВД задержали нападавшего и доставили в отдел «Ленинский».

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.