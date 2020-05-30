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Подозреваемого хотят заключить под стражу

Подозреваемого хотят заключить под стражу

В Новосибирске возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве девушки и покушении на убийство женщины.

Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области и пресс-служба регионального ГУ МВД.

— По данным следствия, 29 мая 2020 года около 22 часов возле жилого дома по улице Планировочной в Ленинском районе города Новосибирска обнаружено тело женщины 1993 года рождения с колото-резаным ранением в области грудной клетки, а также женщина с колото-резаным ранением в области спины 1976 года рождения, которая госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе Следственного комитета НГС пояснили, что подозреваемый был соседом пострадавших.

— Он просто гулял и решил подойти. Они его восприняли именно как человека, который рядом проживает, — сообщили в СК.

Вчера, 29 мая, подозреваемый подошёл к компании, которая выпивала алкоголь возле своего автомобиля. Мужчина присоединился к ним. Через некоторое время он обнаружил, что потерял сланцы, на что компания посоветовала ему поискать их в кустах. Подозреваемый ушёл за ними, а затем вернулся с ножом и ударил им девушку— она скончалась на месте.

Затем мужчина догнал на улице 44-летнюю женщину и ударил её ножом в спину (пострадавшую увезли в больницу). Один из мужчин из компании догнал нападавшего, обезвредил и вызвал полицию.

Вызов в полицию поступил около 23:00. Сотрудники МВД задержали нападавшего и доставили в отдел «Ленинский».

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.


Если вы знаете обстоятельства трагедии, вам известна информация о пострадавших или о том, кто на них напал, то вы можете сообщить об этом в редакцию НГС по телефону +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Напомним, что в конце марта Октябрьский районный суд продлил содержание под стражей Рустама Фатуллаева, подозреваемого в убийстве беременной Натальи Чернышевой. Криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина пообщалась с друзьями и родственниками Фатуллаева — они рассказали, что за день до трагедии его сестра предупреждала Наталью, что от её брата лучше держаться подальше. Почему от Фатуллаева сбежали жена с ребёнком и почему его родственники надеются на строгий приговор, читайте в материале НГС.

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