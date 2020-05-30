Жительница Новосибирска, координатор организации «Русь Сидящая» Римма Убейконь провела всю ночь в палатке медицины катастроф на территории больницы № 11, куда её доставили на скорой помощи. Об этом она написала у себя в Facebook под псевдонимом Наталья Филимонова. По её словам, она использует этот псевдоним, в учреждении же её принимали и регистрировали под именем Римма Убейконь.
«К вечеру нас с мужем доставили в 11 больницу, что на Танковой. Уже в машине доктор, приехавшая за нами, намекнула, что в больнице нет мест, и придётся подождать, когда освободится очередное, для ожидающих во дворе установлена палатка медицины катастроф. В этой палатке мы находимся уже 5 часов. Вместе с нами ещё 4 человека. Кстати, сказали, что нам повезло, ибо днём здесь было 18 человек. Шансов попасть до утра на больничную койку у нас нет», — сообщила она в соцсетях.
В разговоре с корреспондентом НГС Римма Убейконь рассказала, что попасть в больницу ей и мужу удалось лишь в 6:30 утра. В палатке они находились с 11 вечера прошлого дня. Сейчас она лежит в коридоре, так как в палате ей не хватило места.
— Больничный коридор — это больничный коридор. Здесь есть очень тяжёлые люди, есть те, кому проще — они могут ходить. Моя койка находится в самом углу коридора, здесь шумно, людей много. Естественно, когда мимо тебя ходят люди, ты не можешь уснуть. Я не одна здесь лежу, нас человек 6 тут лежит — все испытывают этот дискомфорт. Врачи ничего не могут сделать, это уже вопрос нехватки палат. Из больницы, видимо, хотят резиновую сделать. Почему у нас нет других медицинских центров, переделанных под эти задачи? — добавила она.
НГС обратился в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию с длительным ожиданием в палатке, ответ министерство пообещало предоставить позже.
О переполненности двух новосибирских больниц — 11-й и 25-й — мы рассказывали в мае. О том, почему так происходит, нам в прямом эфире рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.