В разговоре с корреспондентом НГС Римма Убейконь рассказала, что попасть в больницу ей и мужу удалось лишь в 6:30 утра. В палатке они находились с 11 вечера прошлого дня. Сейчас она лежит в коридоре, так как в палате ей не хватило места.



— Больничный коридор — это больничный коридор. Здесь есть очень тяжёлые люди, есть те, кому проще — они могут ходить. Моя койка находится в самом углу коридора, здесь шумно, людей много. Естественно, когда мимо тебя ходят люди, ты не можешь уснуть. Я не одна здесь лежу, нас человек 6 тут лежит — все испытывают этот дискомфорт. Врачи ничего не могут сделать, это уже вопрос нехватки палат. Из больницы, видимо, хотят резиновую сделать. Почему у нас нет других медицинских центров, переделанных под эти задачи? — добавила она.



НГС обратился в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию с длительным ожиданием в палатке, ответ министерство пообещало предоставить позже.



О переполненности двух новосибирских больниц — 11-й и 25-й — мы рассказывали в мае. О том, почему так происходит, нам в прямом эфире рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.