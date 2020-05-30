В общественном транспорте Новосибирска начали вспыхивать конфликты из-за соблюдения обязательного масочного режима. Пассажиров высаживают, а также им грозят полицией за отказ надевать маску.



Нам в редакцию прислали несколько видео, на которых пассажиров в транспорте просят надеть маски.

Один из роликов прислал перевозчик ПАТП-1118 — на нём пассажирка села в автобус без маски, но её отказались везти, и женщине пришлось выйти.

Другой ролик снял водитель маршрута № 60 — сегодня он ехал в салоне автобуса как пассажир. Он снял перепалку между мужчиной, который не хотел надевать маску, и кондуктором.