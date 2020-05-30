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С 28 мая ношение масок стало обязательным в транспорте, однако с этим согласны не все пассажиры

С 28 мая ношение масок стало обязательным в транспорте, однако с этим согласны не все пассажиры

В общественном транспорте Новосибирска начали вспыхивать конфликты из-за соблюдения обязательного масочного режима. Пассажиров высаживают, а также им грозят полицией за отказ надевать маску.

Нам в редакцию прислали несколько видео, на которых пассажиров в транспорте просят надеть маски.

Один из роликов прислал перевозчик ПАТП-1118 — на нём пассажирка села в автобус без маски, но её отказались везти, и женщине пришлось выйти.

Другой ролик снял водитель маршрута № 60 — сегодня он ехал в салоне автобуса как пассажир. Он снял перепалку между мужчиной, который не хотел надевать маску, и кондуктором.

— На следующей остановке зайдёт проверка, и мне выпишут штраф, оно мне надо? Вы либо надеваете, либо я вызываю полицию, — говорит кондуктор.

— Вызывайте, кого хотите, я сам из полиции, понятно? — ответил пассажир.

Автор съёмки сообщил, что ему пришлось вмешаться, поскольку пассажир «материл кондуктора».

— Он зашёл на Троллейном жилмассиве. Наденет маску, потом снимет — не буду, и всё. Я потом уже заступился за кондуктора. Так и ехал до самой Затулинки, нервы всем мотал, — рассказал водитель.

ПАТП 1118, Вадим Кобец

В ПАТП-1118 объяснили, что проверять пассажиров на ношение масок начали с 28 мая.

— Сотрудники ООО ПАТП-1118 контролируют и будут контролировать пассажиров на наличие масок на транспортно-пересадочных узлах. В случае их отсутствия транспорт будет задержан до устранения нарушений. Маршруты № 8, 10, 24, 38, 65, 87, 90 пассажиров без масок не обслуживают в связи с постановлением губернатора Новосибирской области № 88 от 28.05.2020, — сообщили корреспонденту НГС в ПАТП-1118.

Там же отметили, что при проверке транспорта пассажиру предлагают либо надеть маску, либо покинуть транспортное средство. Оплата за проезд при этом возвращается пассажиру. По данным ПАТП-1118, примерно 7–15% пассажиров отказываются надевать маски. В этих случаях водители вызывают полицию через диспетчерскую ЦУГАЭТ.

В начале мая новосибирский метрополитен начал продавать в кассах защитные маски — их цена для горожан оказалась в 10 раз выше закупочной. Изначально требование носить маску в магазинах и транспорте Новосибирска носило рекомендательный характер, однако на этой неделе губернатор Андрей Травников подписал новое постановление, которое продлевает режим самоизоляции и обязывает пассажиров транспорта надевать маску.

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