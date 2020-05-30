В Новосибирске объявлены поиски 82-летнего Отто Павлова. Вчера, 29 мая, его привезли в больницу № 11, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19.
— Мы сходили в поликлинику, чтобы сделать рентген, он болел. Температуры уже не было, и в больнице оказались не очень хорошие анализы. Сказали вызывать скорую, мы вызвали, и скорая передала его в 11-ю больницу. В итоге в 4 часа дня мы приехали за скорой, ехали прямо за ней, остановились уже здесь, рядом. Участковый из нашей поликлиники сказала, что сделают КТ и, возможно, отправят домой, будем дома лечиться, или переведут в другую больницу. Мы решили дождаться, узнать, в какую палату его направят, на территорию больницы, естественно, не пускают, — сообщила корреспонденту НГС Ирина, дочь пропавшего мужчины.
Каждые полчаса Ирина звонила в больницу, чтобы узнать новости об отце, но ей говорили ожидать, поскольку в палатке медицины катастроф, разбитой перед учреждением, много людей.
К 8 часам вечера родственникам стало известно, что Отто Павлов пропал.
— Сказали в палатке его нет. Кто-то говорит, он тридцать минут назад ушёл, охрана — что в 6 вечера. Хотя мы звонили в 6 вечера, нам говорили, что он в палатке ещё. Я говорю: «Ну как ушёл, территория больницы же у вас всё равно охраняемая?». У папы потеря памяти, проблемы с ориентацией, вот этот год особенно. Ему 82 года. Ищем его везде, ходим по гаражам, непонятно, куда он мог уйти, — добавила она.
Приметы пропавшего: 160 см, худощавое телосложение, он сутулится. Волосы седые, на пальце левой руки отсутствуют две фаланги. В день пропажи был одет в розовую майку, тёмную рубашку с узором, чёрную куртку из кожзама, брюки серые, чёрные туфли.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» уже появилась ориентировка на пропавшего мужчину. Как рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских, сейчас собираются автономные экипажи для оклейки объявлений. Также отряд будет вести опрос прохожих и патрулирование улиц, чтобы получить свидетельства очевидцев.
На этой неделе в Новосибирске из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой.