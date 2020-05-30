Каждые полчаса Ирина звонила в больницу, чтобы узнать новости об отце, но ей говорили ожидать, поскольку в палатке медицины катастроф, разбитой перед учреждением, много людей.



К 8 часам вечера родственникам стало известно, что Отто Павлов пропал.



— Сказали в палатке его нет. Кто-то говорит, он тридцать минут назад ушёл, охрана — что в 6 вечера. Хотя мы звонили в 6 вечера, нам говорили, что он в палатке ещё. Я говорю: «Ну как ушёл, территория больницы же у вас всё равно охраняемая?». У папы потеря памяти, проблемы с ориентацией, вот этот год особенно. Ему 82 года. Ищем его везде, ходим по гаражам, непонятно, куда он мог уйти, — добавила она.



Приметы пропавшего: 160 см, худощавое телосложение, он сутулится. Волосы седые, на пальце левой руки отсутствуют две фаланги. В день пропажи был одет в розовую майку, тёмную рубашку с узором, чёрную куртку из кожзама, брюки серые, чёрные туфли.



В поисковом отряде «Лиза Алерт» уже появилась ориентировка на пропавшего мужчину. Как рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских, сейчас собираются автономные экипажи для оклейки объявлений. Также отряд будет вести опрос прохожих и патрулирование улиц, чтобы получить свидетельства очевидцев.

