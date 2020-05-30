Дерево рухнуло на «Тойоту Камри» в Кировском районе — машине смяло крышу

В Новосибирске на «Тойоту Камри» рядом с домом на улице Бетонной упало дерево — оно смяло крышу автомобиля.

О происшествии рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В посте сообщили, что пострадавших нет, а местные жители уже четыре года просили, чтобы дерево спилили.