Дерево рухнуло на «Тойоту Камри» в Кировском районе — машине смяло крышу

В Новосибирске на «Тойоту Камри» рядом с домом на улице Бетонной упало дерево — оно смяло крышу автомобиля.
О происшествии рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В посте сообщили, что пострадавших нет, а местные жители уже четыре года просили, чтобы дерево спилили.
НГС позвонил в управляющую компанию, которая работает на этом участке, но там не взяли трубку.
Вы — пострадавший владелец этой «Тойоты» или местный житель, который добивался спила этого дерева? Расскажите нам об этом — редакционный номер: 8–923–157–00–00 на WhatsApp, Viber и Telegram.
На этой неделе в Новосибирске была сильная буря. Из-за ветра 40 тысяч жителей региона остались без света, аварию устраняли 28 бригад. НГС собрал 10 фото с последствиями бури.