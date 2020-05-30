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Происшествия

Дерево рухнуло на «Тойоту Камри» в Кировском районе — машине смяло крышу

Из-за происшествия никто не пострадал, но автомобиль сильно повреждён

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Сообщается, что пострадавших нет

Сообщается, что пострадавших нет

В Новосибирске на «Тойоту Камри» рядом с домом на улице Бетонной упало дерево — оно смяло крышу автомобиля.

О происшествии рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В посте сообщили, что пострадавших нет, а местные жители уже четыре года просили, чтобы дерево спилили.

Инцидент произошёл рядом с домом на Бетонной, 29

Инцидент произошёл рядом с домом на Бетонной, 29

НГС позвонил в управляющую компанию, которая работает на этом участке, но там не взяли трубку.

Вы — пострадавший владелец этой «Тойоты» или местный житель, который добивался спила этого дерева? Расскажите нам об этом — редакционный номер: 8–923–157–00–00 на WhatsApp, Viber и Telegram.

На этой неделе в Новосибирске была сильная буря. Из-за ветра 40 тысяч жителей региона остались без света, аварию устраняли 28 бригад. НГС собрал 10 фото с последствиями бури.

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Кировский райондерево упало на авто
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