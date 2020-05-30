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Машина опрокинулась сегодня в 10 утра

Машина опрокинулась сегодня в 10 утра

Сегодня утром, 30 мая, на автодороге Черепаново — Безменово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 29-летний водитель.

— Управляя автомобилем Nissan AD, он двигался по автодороге Н-3002. В пути следования, на 6-м км, по неустановленной пока причине он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет слева по ходу движения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

От полученных травм мужчина скончался на месте. С ним в салоне находились трое пассажиров — сейчас их осматривают медработники.

— На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе.

Пока не известно, из-за чего водитель потерял управление

Пока не известно, из-за чего водитель потерял управление

На этой неделе смертельное ДТП произошло в Чановском районе — там погиб 36-летний пассажир мотоцикла.

В начале недели серьёзная авария произошла на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого, предположительно, находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.

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