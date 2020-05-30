Сегодня утром, 30 мая, на автодороге Черепаново — Безменово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 29-летний водитель.
— Управляя автомобилем Nissan AD, он двигался по автодороге Н-3002. В пути следования, на 6-м км, по неустановленной пока причине он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет слева по ходу движения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
От полученных травм мужчина скончался на месте. С ним в салоне находились трое пассажиров — сейчас их осматривают медработники.
— На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе.
На этой неделе смертельное ДТП произошло в Чановском районе — там погиб 36-летний пассажир мотоцикла.
В начале недели серьёзная авария произошла на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого, предположительно, находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.