Региональный оперативный штаб по коронавирусу озвучил новую статистику: за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 109 человек. Накануне было 103 случая. 72 пациента, по данным на 30 мая, уже выписались из больниц.
— Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались. В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ 22 пациента.
Сейчас в инфекционных стационарах 1492 пациента — это люди с подтверждённым диагнозом и подозрением на COVID-19, в детскую больницу № 3 доставлен 61 ребенок с подозрением на коронавирус.
— Также 159 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного, — добавили в оперштабе.
Всего в Новосибирской области проведено 110 528 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 2644 новосибирца, 16 896 человек снято с него.
Вчера стало известно, что у вице-мэра Новосибирска, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева подозревают коронавирусную инфекцию. Эту информацию НГС подтвердили два источника на строительном рынке.