Региональный оперативный штаб по коронавирусу озвучил новую статистику: за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 109 человек. Накануне было 103 случая. 72 пациента, по данным на 30 мая, уже выписались из больниц.



— Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались. В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ 22 пациента.



Сейчас в инфекционных стационарах 1492 пациента — это люди с подтверждённым диагнозом и подозрением на COVID-19, в детскую больницу № 3 доставлен 61 ребенок с подозрением на коронавирус.

