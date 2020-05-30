30 мая суббота
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Коронавирус не сбавляет обороты (есть умерший)

Все новости

Все новости
В регионе вновь прибавилось заболевших — 109 человек <nobr class="_">с коронавирусом</nobr> за сутки

В регионе вновь прибавилось заболевших — 109 человек с коронавирусом за сутки

Региональный оперативный штаб по коронавирусу озвучил новую статистику: за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 109 человек. Накануне было 103 случая. 72 пациента, по данным на 30 мая, уже выписались из больниц.

— Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались. В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ 22 пациента.

Сейчас в инфекционных стационарах 1492 пациента — это люди с подтверждённым диагнозом и подозрением на COVID-19, в детскую больницу № 3 доставлен 61 ребенок с подозрением на коронавирус.

— Также 159 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного, — добавили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области проведено 110 528 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 2644 новосибирца, 16 896 человек снято с него.

Вчера стало известно, что у вице-мэра Новосибирска, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева подозревают коронавирусную инфекцию. Эту информацию НГС подтвердили два источника на строительном рынке.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ12

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскеоперштаб по борьбе с коронавирусом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (207)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!