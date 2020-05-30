Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного пациента.



— Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет, — сообщили в оперштабе.

Всего в НСО скончались от коронавируса 32 человека.