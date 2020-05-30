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Тема дня Коронавирус не сбавляет обороты (есть умерший)

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Всего за сутки в НСО выявили 109 заболевших

Всего за сутки в НСО выявили 109 заболевших

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного пациента.

— Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет, — сообщили в оперштабе.

Всего в НСО скончались от коронавируса 32 человека.

Если вы знали умершую от коронавируса, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Это важно, чтобы узнать больше о первых симптомах болезни и предупредить других людей.

На этой неделе мы рассказывали, как хоронят жертв коронавируса, какие новые правила ввели из-за пандемии и как похоронные агентства наживаются на семьях умерших.

14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врач писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.

За последние сутки в НСО выявили 109 человек, заражённых коронавирусом. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели.

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коронавируссмерть от коронавируса
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