Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного пациента.
— Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет, — сообщили в оперштабе.
Всего в НСО скончались от коронавируса 32 человека.
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На этой неделе мы рассказывали, как хоронят жертв коронавируса, какие новые правила ввели из-за пандемии и как похоронные агентства наживаются на семьях умерших.
14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врач писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.
За последние сутки в НСО выявили 109 человек, заражённых коронавирусом. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели.