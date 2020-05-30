Новосибирская полиция разыскивает 36-летнюю Марию Бобровскую — женщина ушла из дома год назад, о её местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Сейчас региональное ГУ МВД обратилось за помощью к возможным очевидцам.
— Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые, на левом ухе и под левой лопаткой шрамы. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба, — уточнили в пресс-службе.
Известно, что Мария Бобровская 14 июня 2019 года ушла от дома № 29 по улице Ипподромской в неизвестном направлении. Как пояснили корреспонденту НГС в поисковом отряде «Лиза Алерт», волонтёры поисками женщины не занимались, к ним такая заявка не поступала.
— Собранных сведений недостаточно, чтобы найти человеку, поэтому и обратились к людям, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине просят сообщить в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-45, 8-923-104-17-77.
В прошлом месяце волонтёры и полиция разыскивали Валентину Роговскую, которая пропала вместе с сыном. Позже выяснилась, что женщина уехала в деревню, где не могла оперативно связаться с родственниками и знакомыми.