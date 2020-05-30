Сегодня, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочим днём 24 июня, когда в России будет проходить парад Победы. При этом зарплата будет сохранена. Указ уже опубликован на сайте Кремля.
В тексте документа говорится, что в этот день в Москве на Красной площади и в других городах России пройдут парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.
Таким образом, в июне у россиян будет четыре официальных праздничных дня.
Напомним, о том, что парад Победы проведут 24 июня, Владимир Путин объявил во вторник, 26 мая. А на следующий день в Кремле анонсировали, что на работу в этот день россиянам идти будет не нужно.