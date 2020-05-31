После долгого закрытия во время режима самоизоляции в Новосибирске открылся магазин парфюмерии и косметики «Рив Гош».
Где и как открылся «Рив Гош»
Как рассказали корреспонденту НГС в парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», пока магазин на площади Ленина — единственный открывшийся в магазин в Новосибирске — 28 мая он начал работать на выдачу онлайн-заказов. Всего, по данным 2ГИС, в нашем городе 4 филиала «Рив Гош», остальные 3 магазина работают в составе самых крупных торгово-развлекательных центров.
— Новосибирск находится в третьей десятке официальной статистики заражений коронавирусом по России, то есть ситуация в регионе в целом стабильна. Вместе с тем, до 30 июня продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии. Понятно, что это сделано для улучшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на ежедневные потери, которые несет наш бизнес, мы с пониманием относимся к принимаемым решениям и строго их соблюдаем. Сегодня действующие в Новосибирске ограничения позволят нам работать только на выдачу заказов, — прокомментировали в «Рив Гош».
В компании пояснили, что при таком варианте работы розница приносит не более 20% от своей стандартной выручки.
— Мы открываем магазины в таком ограниченном формате не для зарабатывания прибыли, а для сохранения лояльности клиентов, — добавили в «Рив Гош».
Можно ли купить что-то внутри, не заказывая заранее в интернете
Сегодня по всей России работает 110 магазинов «Рив Гош», при этом 82 — только как пункты выдачи интернет-заказов, а еще 28 — как полноценные магазины с ограниченным доступом к тестерам. В каждом регионе решение о возобновлении деятельности магазина и формата его работы принимается исходя из эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с введенными в регионе ограничениями на работу.
В ответ на вопрос, можно ли купить в магазине что-то внутри, не заказав заранее в интернете, в «Рив Гош» пояснили, что клиенты не имеют доступа к продукции и тестерам:
— Продавцы магазина могут лишь выдать заказ и проконсультировать клиента по действующей схеме его оформления. В теории клиент может сделать заказ с телефона и дождаться, пока он будет обработан и передан в зону получения заказа. Наибольшей сложностью для продавцов в такой ситуации является необходимость ограничения желаний и свободы клиентов, так как все наши программы обучения были направлены на усиление уровня сервиса и удовлетворение желаний клиента. Приходится подстраиваться под ситуацию. Но клиенты с пониманием к ней относятся.
В «Рив Гош» заверили, что даже в тех регионах, где магазины работают полноценно с ограниченным доступом к тестерам, консультанты и продавцы используют все необходимые средства защиты, открытые поверхности регулярно обрабатываются специальными антибактериальными растворами, соблюдается социальная дистанция.
Как другие магазины косметики и обуви переходят на онлайн-работу
Интересно, что ряд других сетей магазинов парфюмерии и косметики уже давно работают во время режима самоизоляции, как пункты выдачи онлайн-заказов. В частности, на той же площади Ленина работал по этой схеме магазин «Парфюмерия и Косметика». Продолжал продавать товары в интернет-магазине парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко».
По наблюдениям корреспондента НГС, на этой неделе на площади Ленина открылся на выдачу онлайн-заказов и салон немецкой обуви Tomas Munz. Его посетители дисциплинированно выстраиваются в очереди с соблюдением дистанции. Также неподалеку, на улице Советской, открыт салон обуви Ascania — по данным 2ГИС, 6 из 10 филиалов сети сейчас закрыты для посещения.
Недавно Росстат опубликовал данные о состоянии общепита и ритейла за апрель — такого падения не было никогда. В апреле покупатели оставили в новосибирских магазинах 39,7 млрд рублей, что составляет 92,7% от прошлогодних показателей и 82,7% от мартовской выручки. Наш журналист Стас Соколов поговорил с представителями торговли и выяснил, что у них эти цифры вызывают сомнения. Дело в том, что данные Росстата учитывают весь ритейл — в том числе и непродуктовый, львиная доля которого в апреле просто не работала. То есть резкое падение продаж непродовольственных товаров должно было компенсироваться ростом у торговцев едой. Однако, как рассказал совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант» Александр Манцуров, продажи в супермаркетах и гипермаркетах компании в апреле снизились примерно на 8%.