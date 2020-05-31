— Новосибирск находится в третьей десятке официальной статистики заражений коронавирусом по России, то есть ситуация в регионе в целом стабильна. Вместе с тем, до 30 июня продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии. Понятно, что это сделано для улучшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на ежедневные потери, которые несет наш бизнес, мы с пониманием относимся к принимаемым решениям и строго их соблюдаем. Сегодня действующие в Новосибирске ограничения позволят нам работать только на выдачу заказов, — прокомментировали в «Рив Гош».



В компании пояснили, что при таком варианте работы розница приносит не более 20% от своей стандартной выручки.

— Мы открываем магазины в таком ограниченном формате не для зарабатывания прибыли, а для сохранения лояльности клиентов, — добавили в «Рив Гош».

Можно ли купить что-то внутри, не заказывая заранее в интернете

Сегодня по всей России работает 110 магазинов «Рив Гош», при этом 82 — только как пункты выдачи интернет-заказов, а еще 28 — как полноценные магазины с ограниченным доступом к тестерам. В каждом регионе решение о возобновлении деятельности магазина и формата его работы принимается исходя из эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с введенными в регионе ограничениями на работу.