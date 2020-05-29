В пятницу, 29 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 103 заболевших коронавирусной инфекцией, 62 человека выписаны по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 2596 пациентов с подтверждённым COVID-19, 1017 из которых поправились и 31 — умер.

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