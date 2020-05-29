В пятницу, 29 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 103 заболевших коронавирусной инфекцией, 62 человека выписаны по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 2596 пациентов с подтверждённым COVID-19, 1017 из которых поправились и 31 — умер.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и когда нам её ждать.
- Минтруд разработал новые правила увольнения сотрудников в условиях пандемии. Разбираемся, что изменилось.
- Власти сообщили, каким ресторанам грозят штрафы после скандальной антикарантинной вечеринки на Ленина. Мы собрали их на одной картинке. А ресторатор рассказал про последствия, которые ждут общепит теперь.
- В России за сутки выявлено 8264 пациента с коронавирусом. 232 человека скончались.
- Мэр Анатолий Локоть рассказал, на какую дату могут перенести День города и как в Новосибирске пройдёт парад Победы.
- У начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева подозревают коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.
- Директор агентства недвижимости объяснил, почему ему приходится увольнять сотрудников и как в нынешних условиях выживает его бизнес.
- Власти Кузбасса могут открыть Шерегеш уже 1 июня. Сейчас они разрабатывают правила для гостиниц и кафе.
- Министерство просвещения назвало дату выпускных вечеров для школьников. Большинство встретит их онлайн.
Мы продолжаем вести хронику пандемии в режиме онлайн.