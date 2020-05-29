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Тема дня У вице-мэра подозревают коронавирус

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В области уже больше 2,5 тысячи подтверждённых случаев

В области уже больше 2,5 тысячи подтверждённых случаев

В пятницу, 29 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 103 заболевших коронавирусной инфекцией, 62 человека выписаны по выздоровлении. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 2596 пациентов с подтверждённым COVID-19, 1017 из которых поправились и 31 — умер.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Минтруд разработал новые правила увольнения сотрудников в условиях пандемии. Разбираемся, что изменилось.
  • Мэр Анатолий Локоть рассказал, на какую дату могут перенести День города и как в Новосибирске пройдёт парад Победы.
  • У начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева подозревают коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.
  • Директор агентства недвижимости объяснил, почему ему приходится увольнять сотрудников и как в нынешних условиях выживает его бизнес.
  • Министерство просвещения назвало дату выпускных вечеров для школьников. Большинство встретит их онлайн.

Мы продолжаем вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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